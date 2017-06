Congo-Brazzaville: Baccalauréat général 2017 - Des améliorations remarquables dans l'organisation

L'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec), dirigée par… Plus »

S'expliquant sur les cas de fraude pendant l'examen, le chef de mission de la cellule de lutte contre la fraude en milieu scolaire dans le département de Pointe-Noire , Marie Françoise Tombet a souligné qu' :« on peut avoir ce qu'il faut pour écrire, on peut étudier mais à un moment donné quelqu'un peut venir vous déranger, en vous glissant un bout de papier, c'est à ce moment qu'on parle de fraude. On peut partir de chez soi sans l'idée de tricher mais surplace on peut être tenté de tricher... En cas de fraude, la force de l'ordre, les surveillants, le chef de centre, le chef de la sécurité et même le chef du département se mettront ensemble pour prendre la décision », a-t-elle indiqué avec insistance.

Ce climat apaisé a, ainsi, permis au préfet de Pointe-Noire accompagné des représentants du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et ceux de la commission de lutte contre la fraude au milieu scolaire de lancer les épreuves à 10heures. « Ne vous paniquez pas. Considérez les épreuves comme des exercices que vous aviez faits en classe pendant l'année scolaire. Ces épreuves ne sortent pas d'ailleurs, ce sont juste les révisions de vos cours», a indiqué, Alexandre Honoré Paka aux candidats. «Notre souhait est que l'examen se déroule normalement. Les surveillants ne sont pas là pour aider qui que ce soit. La force publique est là pour sécuriser. Victor Augagneur regroupe en lui seul 4 centres, nous osons croire que tout se passe correctement », a-t-il ajouté avant de souhaiter bonne chance à tous les candidats.

Les listes étant affichées 4 semaines avant le déroulement des épreuves, les candidats se sont présentés à temps dans leur centre d'examen sans grincement de dent et ce, dans la satisfaction des organisateurs, s'est rejoui le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean Baptiste Sitou.

