Congo-Brazzaville: Bac général - Les épreuves écrites lancées dans tout le pays y compris dans le Pool

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, qui a lancé officiellement le 31 mai les épreuves au lycée Chaminade de Brazzaville, a souligné la nécessité de préserver l'intégrité du baccalauréat

Les 82 860 candidats, dont 59 382 officiels et 23 478 libres inscrits cette année, ont démarré ce matin les épreuves écrites du baccalauréat, session de mai 2017 à travers toute l'étendue du territoire national. A Brazzaville, ils sont 43 157 candidats dont 30 917 officiels et 12 240 libres, répartis dans 91 centres. Pour encourager les différents candidats, le Premier ministre qui a lancé les épreuves de Mathématiques, pour toutes les séries, à Chaminade, s'est rendu également aux centres de Nganga-Edouard, dans le 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto.

« C'est une première qu'un Premier ministre puisse se déplacer. Vu le contexte, il était bon quand-même que le gouvernement vienne, au niveau le plus élevé, pour encourager les élèves à passer le bac dans de bonnes conditions parce que l'Etat a pris toutes les dispositions pour que l'examen se passe dans tous les centres. Cela nécessite une meilleure organisation, beaucoup de sérieux, tenant compte de l'expérience passée, nous avons tenu à ce que nous nous assurions que ce bac a été bien organisé et c'est le cas », a indiqué Clément Mouamba.

S'adressant aux candidats et autres acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat, le Premier ministre a précisé, que le Congo n'avait plus besoin de faire des diplômes bidons et ne voulait plus de la tricherie. « Nous voulons que le bac soit un examen crédible, c'est bon pour le pays, pour la famille, pour les enfants et leur avenir. L'année dernière les choses se sont bien passées, cette année nous souhaitons également que l'intégrité du bac soit préservée parce qu'il s'agit de votre avenir. Les épreuves sont-là, nous venons de les ouvrir, ces documents n'ont pas connu un pillage, on vous demande de faire fonctionner vos cerveaux, votre conscience », a demandé le chef du gouvernement.

Encourageant le ministre en charge de l'Enseignement général et ses équipes qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette session dans les délais, Clément Mouamba a également rappelé que sa présence est un symbole qui signifie que le pays fonctionne. Ce sera également le cas, a-t-il conclu, pour le baccalauréat technique dont les épreuves écrites démarrent le 6 juin prochain.

Le Pool présente 964 candidats

Bien que victime d'une crise sécuritaire depuis plus d'une année suite aux attaques multipliées des Ninjas Nsiloulous de Frédéric Bintsamou « alias Pasteur Ntoumi », le département du Pool n'est pas exclu de l'organisation du baccalauréat cette année. Le département a présenté 964 candidats dont 725 officiels et 239 libres, issus des quatre lycées : Kinkala, Mindouli, Ngabé et Kintelé. Le ministre Anatole Collinet Makosso qui a poursuivi la ronde dans les centres de Brazzaville, notamment à Fraternité, Lumumba, A A Neto, Révolution et Kintelé a apaisé les inquiétudes des populations sur la situation du Pool.

« Vous remarquez déjà qu'au niveau du lycée de Kintelé, l'examen se déroule normalement, même chose pour Ngabé et je peux vous rassurer qu'il en est de même pour les lycées de Kinkala et de Mindouli. D'après le rapport que je viens de recevoir, il y a une huitaine d'absents à Kinkala, pour la plupart des candidats libres, qui ont été repérés à Brazzaville et nous les avons aidés à passer leur examen au centre de la Fraternité », a-t-il indiqué.

A Brazzaville, les épreuves ont été lancées en présence des ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, et celui de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, tandis qu'à Kinkala, elles l'ont été par le préfet du département du Pool, Georges Kilebé. Quant à Mindouli où il y a 404 candidats, le coup d'envoi a été donné par les autorités locales, notamment le sous-préfet et l'administrateur-maire.