Le match du dimanche entre Mazembe et Supersport United se présente un peu comme la finale du groupe, alors qu'Horoya AC a la possibilité de se relancer avec une victoire obligatoire et profité peut-être d'un faux pas de deux leaders qui s'affronteront à Lubumbashi. La délégation de Mazembe a regagné Lubumbashi le mardi après avoir battu (4-3) le Daring Club Motema Pembe au terme d'une partie folle comptant pour la 8e journée du Play-Off du championnat national de football. Selon le programme, les Corbeaux de l'ex-Katanga devraient reprendre les entraînements hier mercredi avant la mise au vert prévue ce jeudi soir au Centre Futuka à Lubumbashi.

En Coupe de la Confédération, le TP Mazembe accueille, le même dimanche dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, la formation sud-africaine de Supersport United en troisième journée de la phase des groupes. Le Nigérian Ferdinand Udoh Aniete a été désigné par la CAF pour officier cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 15h30', heure locale. Mazembe est co-leader du groupe avec le club de Pretoria qui s'était imposé en deuxième journée en déplacement à Libreville face au CF Mounana par cinq buts à trois. Un match prolifique en buts, alors que Mazembe imposait un nul d'un but partout à Horoya AC à Conakry en Guinée. En première journée, Mazembe avait battu Mounana à Lubumbashi par deux buts à zéro, alors que Supersport United évitait une défaite face à Horoya en concédant un match nul de deux buts partout. Supersport et Mazembe compte chacun 4 points, alors qu'Horoya est troisième avec 2 points. Mounana du Gabon est lanterne rouge avec zéro point.

Si V.Club a une posture peu flatteuse en Ligue des champions, l'équipe demeure cependant dans le peloton de tête du Play-Off du championnat national de football après sa récente victoire (2-0) sur la formation de Sanga Balende en 8e journée de cette étape de la Division 1. V.Club compte 15 points, même nombre que le TP Mazembe et le FC Renaissance du Congo dès le début de la manche retour du Play-Off de la Division 1. L'on rappelle que dans ce groupe, l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns ont chacun quatre points, avec un même goal différence de +2. Saint George a fait deux matchs nuls (0-0 contre Mamelodi Sundowns à Pretoria) et (0-0 face à Espérance sportive de Tunis à Addis-Abeba), et compte de ce fait deux points V.Club est dernier avec zéro point engrangé.

La délégation des Dauphins Noirs a de ce fait quitté Kinshasa le mercredi 31 mai 2017 par un vol direct en direction de la capitale éthiopienne. V.Club défiera, le dimanche 4 juin 2017, le club éthiopien de Saint George. La délégation du team vert et noir de Kinshasa est forte de trente-huit personnes dont vingt-trois joueurs, apprend-on. Pour sa part, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral rwandais pour cette rencontre hyper importante pour la survie de V.Club en Ligue des champions. Notons qu'une défaite hypothéquera quasi définitivement les chances de sortir des groupes de huitième de finale de la plus prestigieuse compétition africaine interclubs.

