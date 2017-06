Congo-Brazzaville: Festival Afropolitan Nomade - Le pays à nouveau terre du brassage culturel

La 4e édition du festival Afropolitan Nomade a lieu du 14 au 19 août 2017 à Pointe-Noire. Un évènement culturel qui va réunir dans la ville océane une vingtaine d'artistes issus de douze pays de l'espace francophone.

Initié par l'association Afropolitan de la vedette camerounaise Vanessa Kanga, ce festival est organisé avec l'appui de l'Organisation internationale de le Francophonie (OIF). L'événement vise à favoriser le rapprochement culturel. Afropolitan et Akalya, les organisateurs dudit festival vont bénéficier au cours de cette édition de l'apport non négligeable de la direction départementale des arts et lettres de Pointe-Noire et de nombreux partenaires.

L'art et le dialogue au service de la paix, c' est le thème de cette édition autour de laquelle les artistes du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Benin, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Belgique, du Canada, du Cameroun vont échanger à travers les ateliers, conférences et concerts prévus à cet effet.

Le Festival Afropolitan Nomade est une initiative d'Afropolitan, une organisation à but non lucratif qui a vu le jour en Octobre 2011 à Montréal au Canada. Cette organisation a pour mission de développer et soutenir des initiatives, favorisant le rapprochement interculturel, la promotion de l'éducation et l'utilisation de l'art comme moyen d'action. "Afropolitain" propose aussi des activités de formation, de réseautage et de conférences d'experts pour créer un réseau d'artistes engagés et informés des enjeux en lien avec leurs problèmes.

Après le Cameroun, Gabon et Bénin, le Congo a été choisi pour abriter la 4e édition dudit festival.