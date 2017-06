Congo-Kinshasa: Sanctions européennes - La majorité riposte, l'UA soutient le pays

La coalition au pouvoir estime que les sanctions infligées à neuf officiels congolais constituent une entorse au principe fondateur de la coexistence pacifique et égalitaire entre Nations.

La réaction de la majorité présidentielle ne s'est pas faite attendre après les sanctions de l'Union européenne (UE) infligées à neuf officiels congolais réputés proches du régime. Ces sanctions, on le sait, ont consisté principalement en un gel de leurs avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union.

Pour la coalition au pouvoir qui réagissait par le biais de son secrétaire général, les sanctions décidées par l'UE ont été prises sans réelle enquêtes ni preuves. Aubin Minaku relativise ainsi la portée desdites sanctions qui ne découlent, selon lui, d'aucune enquête sérieuse.

Le secrétaire général de la majorité présidentielle est relayé dans ses propos par la Convention des congolais unis (CCU), un des partis membres de la coalition au pouvoir. D'après ce parti politique, ces sanctions émanant d'une organisation à laquelle la RDC n'appartient pas sont, d'un point de vue du droit international, une entorse au principe fondateur de la coexistence pacifique et égalitaire entre nations.

« Aucune sanction à caractère international n'est envisageable contre un individu ou un Etat si elle n'est pas prise dans le strict cadre des prérogatives reconnues au seul Conseil de sécurité des Nations unies lequel se trouve dans l'obligation, le cas échéant, que de se conformer aux exigences des vérifications contradictoires requises », soutient la CCU dans une mise au point de son bureau politique publiée le 30 mai dernier.

Et de poursuivre : « La tentative de l'UE et des dirigeants de certaines autres puissances d'imposer aux africains un droit impérial qui supplanterait le droit international a déjà détruit la Somalie, la Libye et le sud -Soudan. La RDC semble programmée pour devenir le quatrième dindon de la farce ».

D'autres voix au sein de la majorité exhortent à une riposte de la RDC face à ces sanctions tout en s'interrogeant sur leur impact sur la vie politique ou sur les personnalités concernées.

Entretemps, l'on apprend que l'Union africaine est en passe de convoquer une réunion en vue d'apporter son soutien à la RDC. C'est ce qu'a déclaré le 30 mai Georges Chicoti, ministre angolais des Affaires étrangères. « On ne peut pas résoudre les problèmes congolais avec le recours aux sanctions précoces. L'UA va se réunir pour analyser et prendre une position qui irait dans le sens de soutenir la RDC et s'opposer à ces sanctions », a-t-il déclaré.