Congo-Brazzaville: Religion - Seize jeunes congolais élevés au grade de diacre et d'évangéliste

Seize fidèles de la Communauté Christ- Amour (CCA) ont été ordonnés diacres le week-end dernier à Brazzaville, à la suite de la célébration le 25 mai de la fête de l'ascension.

Le responsable de cette Commmunauté, le révérend Roland Stève Ngouani a indiqué que les seize diacres ont suivi une formation intense sur le respect des principes religieux. Grâce à cette formation, les heureux promus ont été classés et reconnus parmi les élites de Dieu et sont désormais capables de défendre sa doctrine. « Nous avions profité de cette journée inoubliable reconnue au niveau international comme celle de la montée miraculeuse et glorieuse de Jésus-Christ au ciel pour élever ces jeunes hommes et filles au rang supérieur », a dit l'homme d'église.

Par ailleurs, pour le pasteur Roland Stève Ngouani, le choix porté sur ces jeunes, estime le pasteur Roland Stève Ngouani, n'est pas un hasard, mais un appel de Dieu qui tient bien compte de leur vocation, de leur fidélité, de leur témoignage et de la vision optimiste que dispose ces jeunes pour l'œuvre de Dieu et à le servir jusqu'au bout.

« Ces jeunes repartis en trois catégories, notamment dix servantes, trois diacres et trois évangélistes seront désormais reconnus par la communauté chrétienne. Car, leur élévation est un acte qui témoigne de leur volonté de porter la croix. D'autant plus, la croix est synonyme de souffrance et elle n'est pas pour aller dominer sur le monde et escroquer mais, pour servir l'Eternel en respectant scrupuleusement les principes bibliques », a rappelé le pasteur, précisant que pour être consacré, il faut avoir reçu un appel, faire preuve de vocation et subir une formation. Cependant, pour y arriver le candidat passe dans une commission ordinatrice et conservatrice. « C'est pourquoi pour officialiser les ordres, la procédure prend du temps », a conclu, le responsable de la CCA.