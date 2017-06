Congo-Kinshasa: Bas-Uelé - Déploiement des volontaires de la Croix-Rouge pour lutter contre l'épidémie d'Ebola

Au total cent quarante-cinq volontaires de la Croix-Rouge congolaise et des agents de santé communautaires formés avec l'appui technique de l'Unicef viennent d'être déployés sur le terrain dans la province de Bas-Uéle. Ils ont reçu comme mission de sensibiliser les populations locales sur la prévention de la maladie à virus Ebola. Surtout que ces populations vivent dans des régions éloignées et difficiles d'accès.

Cette sensibilisation est une arme efficace pour prévenir la propagation de l'épidémie dans cette province car, il faut le reconnaitre, comme l'a si bien dit le représentant a i de l'Unicef en RDC, le Dr Tajudeen Oyewale : "Il n'y a pas de traitement pour la maladie à virus Ebola". Nous avons vu, explique- t-il, dans les épidémies précédentes que travailler en étroite collaboration avec les travailleurs de santé et les communautés est le moyen le plus efficace pour informer rapidement le public sur les moyens de se protéger contre la maladie à virus Ebola et de prévenir la propagation de la maladie".

Pour bien mener la riposte contre la maladie à virus Ebola et cela en appui au Plan d'intervention national, l'Unicef a besoin de 2,8 millions de dollars américains. Entre-temps, cette institution de l'ONU sous la coordination du gouvernement et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a formé des bénévoles et des travailleurs communautaires sur la façon de chlorer l'eau, de désinfecter les foyers pour arrêter la maladie et sur des pratiques funéraires sécurisées, car les personnes décédées du virus Ebola sont contagieuses.

Le gouvernement, pour sa part, a décidé de rendre gratuits les services de santé locaux dans la zone de santé affectée de Likati pendant toute la durée de l'épidémie, dans le but d'encourager la population locale à se rendre dans leur centre de santé en cas de maladie. En outre, grâce à des fonds de l'Union européenne, un vol a pu être organisé et a permis entre autres à l'Unicef d'envoyer des fournitures médicales et des médicaments pour équiper les établissements de santé dans la région de Likati.

Pour rappel, c'est le 12 mai que le ministre de la Santé publique a déclaré officiellement l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. Deux personnes ont été déclarées positives à la maladie à virus Ebola, dont une personne est décédée.