Congo-Brazzaville: Transfert - Bevic Moussiti Oko s'engage pour 3 ans en faveur du Havre

Auteur de 9 buts cette saison, Bevic Moussiti Oko évoluera en Ligue 2 la saison prochaine : l'international Espoirs congolais s'est engagé ce mercredi en faveur du Havre, 8e du dernier exercice.

Longtemps en pole position pour la montée en Ligue 2, Dunkerque a échoué au pied du podium et restera en National la saison prochaine. Mais pas Bevic Moussiti oko, 2e meilleur buteur du club avec 9 buts cette saison : l'ancien joueur de Lesquin s'est en effet engagé ce mercredi en faveur du Havre Athletic Club pour une durée de trois ans.

Champion de DHR avec l'US Lesquin en juin 2015, le natif de Brazzaville poursuit sa progression : après une saison 2015-2016 mitigée (1 but en 14 matchs), il a changé sa manière d'aborder son métier (voir l'interview du 25 février dans nos colonnes). Les effets ne sont pas immédiats, mais se font ressentir durant l'hiver avec une série de 9 buts entre le 25 novembre et le 17 mars (en 11 matchs). Un bilan auquel s'ajoutent 3 passes décisives et 6 penaltys obtenus.

Car, en étoffant son jeu, l'attaquant de 22 ans devient un poison pour les défenses et se fait remarquer, malgré une sérieuse baisse de régime en fin de saison : « Je commençais à avoir des petites douleurs récurrentes, mais avec la montée en ligne de mire, je ne voulais pas abandonner l'équipe, donc j'ai forcé ». Il est ainsi approché par plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et étrangers. "J'ai fait le choix du Havre, car ils me voulaient vraiment. Et je ne veux pas griller les étapes. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je sais d'où je viens et à mon âge, le plus important est de jouer. Même si je sais que je devrais mériter ma place pour ça".

Diminué lors de ce stage, il a été libéré dimanche soir par le sélectionneur pour aller finaliser son contrat avec le club normand. Passé mardi à l'hôtel des Diables rouges pour annoncer l'officialisation du transfert, il a salué ses camarades et va s'octroyer une période de repos pour être en forme optimale au moment de la reprise des entraînements du Havre.

Car le plus dur l'attend, et il en est conscient : se faire une place dans le groupe, puis dans le onze du HAC. Pour s'inviter à nouveau en sélection nationale. En pleine forme, cette fois...