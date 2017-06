Burkina Faso: Projet riz pluvial du pays

Le ministère en charge de l'agriculture a remis, le mardi 30 mai 2017, à Mankoula dans la commune rurale de Siglé, la région du Centre-Ouest, des infrastructures et des équipements aux Groupements de producteurs de riz (GPR), ainsi que des prix aux lauréats de meilleurs bas-fonds.

La population de Mankoula était en fête, le mardi 30 mai 2017 à Siglé. En effet, des clés de neuf magasins de stockage nouvellement construits, des aires de séchages, des containers magasins, repartis dans neuf régions du Burkina Faso, ont été remis aux producteurs. Les femmes étuveuses de riz de Mankoula ont reçu un kit d'étuvage composé, entre autres, de fours, de bassines, de couscoussières, de passoires et une décortiqueuse JF 35.

Cette décortiqueuse a une valeur de deux millions de F CFA. Un chèque de plus de trois millions de F CFA pour la dynamisation des bas-fonds rizicoles de Mankoula est revenu au meilleur producteur. Les magasins et les aires de séchage, selon le parrain de la cérémonie, l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, Shen Cheng-Hong, vont permettre aux producteurs de contribuer à pourvoir d'une part, la transformation du riz en ‘'paddy" de bonne qualité.

D'autre part, d'extirper les récoltes et les intrants des intempéries et des bradages à vil prix. Le secrétaire du bas-fond de Mankoula, Emmanuel Ouédraogo, dont son groupement est bénéficiaire du magasin, a exprimé toute sa reconnaissance au partenaire et a signifié qu'avec cette infrastructure et le bas-fonds de 122 ha dont l'équipe dispose, le riz sera désormais produit en quantité et stocké dans de bonnes conditions.

La présidente des femmes étuveuses de Mankoula, Léontine Ouiya n'a pas non plus caché sa satisfaction. « Avec cette décortiqueuse, les femmes ne vont plus parcourir de longues distances pour le décorticage de riz, tout se passera maintenant dans notre localité », s'est-elle réjouie. L'ambassadeur Shen Cheng-Hong a précisé que le Projet riz pluvial (PRP) a été mis en œuvre, pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Grâce aux efforts consentis par les producteurs, il a relevé que le projet produit l'équivalent de près de 23% de la production nationale, soit environ 80 mille tonnes.

Le PRP pour réduire la pauvreté

Pour le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, le riz est la 4e céréale en termes de production agricole et occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des ménages au Burkina Faso. Financé par la République de Chine Taïwan et l'Etat burkinabè, le PRP, à travers la conduite d'une nouvelle phase, après celle de 2003 à 2014, va couvrir la période de 2017 à 2020. Cette phase, à entendre M. Ouédraogo, s'inscrit dans le programme présidentiel d'aménagement de 25 mille ha de bas-fonds et contribue à opérationnaliser l'axe 3 du Plan national de développement économique et social (PNDES), qui se focalise sur la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois agricoles.

Pour l'année 2017, le patron en charge de l'agriculture a annoncé que l'accent sera mis particulièrement sur diverses activités. Il s'agit de l'intensification de la mécanisation agricole par l'introduction de nouvelles machines, l'accroissement de la production nationale par les aménagements de 1 400 ha de bas-fonds rizicole dans les 13 régions, le renforcement des capacités des acteurs de la filière, la transformation et la commercialisation du riz par l'appui à l'organisation des journées promotionnelles de riz. M. Ouédraogo, qui a eu à visiter les travaux de confection des diguettes du bas-fond de 50 ha du village de Balogo à Siglé par le PRP, avec l'appui financier de la Chine Taïwan, l'a apprécié positivement et a noté que toutes ces actions contribuent à lutter contre l'insécurité alimentaire au «pays des Hommes intègres».

Le maire de la commune de Siglé, Bertin Ouiya, pour sa part, souligné que sur une superficie aménageable de 1500 ha environ dans sa commune, seulement 493 ha sont aménagés, avec une production de la présente campagne estimée à 1 814 tonnes de riz ‘'paddy". Il a sollicité encore l'accompagnement du ‘'bienfaiteur", la Chine Taïwan, pour l'aménagement de 500 autres ha de bas-fonds qui attendent également des exploitants.