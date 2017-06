Afrique de l'Ouest: Le volume des échanges du Maroc avec le continent représente 7% de l'ensemble de ses transactions extérieures

Sixième jour de manifestation à Al Hoceïma au Maroc où plus d'un millier de personnes s'est… Plus »

Cette initiative d'adhésion à cet espace économique qui, dans le contexte actuel, a tout l'air d'un aveu d'échec de l'ensemble régional de proximité que constitue l'Union du Maghreb Arabe (UMA), vise à ouvrir au Maroc de nouveaux horizons plus prometteurs à travers le développement de ses relations avec les pays subsahariens et peut être évaluée à travers la dynamique d'exportation, estiment les rédacteurs de la note, faisant observer que dans l'éventualité que l'admission du Maroc au sein de la CEDEAO donne lieu à une forte impulsion aux exportations dans la région, l'effet multiplicateur sur l'ensemble de l'activité peut être assez significatif.

De par sa dimension et son caractère régional impliquant une quinzaine de pays, le projet est appelé à jouer un rôle déterminant dans la dynamique de développement en permettant la création d'un marché intégré de l'électricité, le développement des activités de production, l'attractivité des investissements et la compétitivité sur les marchés d'exportation, explique-t-on.

Pour ce qui est du mégaprojet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc devant couvrir une distance dépassant 6000km, le Centre souligne qu'il constitue un facteur d'intégration en Afrique de l'Ouest qui insufflera une nouvelle dynamique de croissance dans l'ensemble de la région, relevant que ce projet, qui ferait l'interconnexion des réseaux implantés dans une quinzaine de pays de la région prendrait son point de départ des gisements du Nigeria pour acheminer le gaz naturel jusqu'au Maroc et, de là, vers l'Europe.

Certains sont inquiets par cette «intrusion», au relent d'agenda politique, d'un pays localisé trop au Nord, pendant que d'autres y voient un soutien logistique aux rapports commerciaux, voire des apports en expertise financière et des échanges de compétences industrielles et agricoles.

Et de noter qu'avec le retour du Maroc à l'UA et la perspective d'intégrer la CEDEAO, il est très vraisemblable que ces échanges enregistrent une forte expansion. Mais cette expansion des échanges ne doit pas occulter que le positionnement compétitif du Maroc reste à construire selon que l'on considère les produits échangés ou les espaces sur lesquels ont lieu ces échanges.

Il s'agit d'une édition spéciale qui s'articule autour de plusieurs axes, notamment "Maroc et intégration économique régionale en Afrique: l'approche CEDEAO", "Investissements du Maroc dans la CEDEAO: Opportunités et défis", "Le gazoduc Nigeria-Maroc: un mégaprojet pour la croissance et l'intégration économique régionale" et "Le Maroc dans la CEDEAO: Quel impact sur l'activité et la croissance?", indique le CMC dans un communiqué.

