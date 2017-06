Maroc: Habib El Malki préside une réunion du Groupe thématique pour la parité et l'égalité

Le Groupe veille à promouvoir l'action diplomatique et renforcer le rayonnement international de la Chambre, en participant aux activités de certaines organisations internationales et continentales parlementaires.

Composé de 15 députés, dont 14 femmes, relevant de 7 Groupes parlementaires, le Groupe thématique parlementaire pour la parité et l'égalité a été mis en place pour promouvoir et veiller à l'harmonisation des projets de lois soumis au Parlement avec les dispositions constitutionnelles en matière de droit des femmes et d'égalité des sexes.

Il a rappelé, à cette occasion, la forte présence de ce Groupe thématique lors de la dernière législature, en accompagnant le travail législatif relatif à l'égalité et la parité, s'engageant à assurer tous les moyens financiers, logistiques et humains nécessaires pour appuyer le Groupe de la législature actuelle dans l'exercice de sa mission.

Ce Groupe revêt une importance particulière en tant que mécanisme efficace consolidant les acquis des femmes au niveau législatif, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire au niveau des centres de décision au sein de la Chambre, a souligné Habib El Malki.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.