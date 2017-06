Maroc: Hervé Renard - Vous dire que les choses étaient parfaites avec Ziyech, c'est vous mentir

L'entraîneur national, le Français Hervé Renard, a dit faire confiance aux joueurs composant aujourd'hui la sélection marocaine de football, évoquant un bon état d'esprit au sein du Onze national.

"Il faut avancer et faire confiance au groupe de 26 joueurs qu'on a, un groupe fantastique qui progresse. Il est encore loin d'être le meilleur sur le continent mais qui, je l'espère, le deviendra", a indiqué le coach national lors d'une conférence de presse, mardi à Agadir, à la veille de la rencontre amicale qui opposera les Lions de l'Atlas aux Pays-Bas à 17h30, au Grand stade de la capitale du Souss.

Hervé Renard a souligné la "chance" de pouvoir jouer un match amical contre une équipe néerlandaise expérimentée qui "reste une référence dans le monde du football" malgré ses résultats modestes ces derniers temps, ajoutant qu'il s'agit d'un bon test en prélude à la rencontre décisive contre le Cameroun à Yaoundé au titre des éliminatoires de la CAN-2019.

Le match amical contre les Pays-Bas devait servir de préparation au match contre le Cameroun, champion en titre, le 10 juin.

"Les Camerounais, on les connaît par cœur, d'autant plus qu'on a eu la chance de les voir évoluer et de remporter la dernière CAN", a poursuivi le coach des Lions de l'Atlas, pour qui les deux prochains matches sont "très difficiles" mais particulièrement "alléchants".

Se gardant de s'attarder sur la "polémique" autour du joueur de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, absent malgré sa convocation, Renard a dit avoir "pris la décision, lui seul, de le mettre dans la sélection parce que sportivement, il méritait d'y être".

"Mais vous dire que les choses étaient parfaites avec ce joueur, c'est vous mentir", a-t-il repris, estimant que "malgré les divergences d'opinions, on est capable, avec beaucoup d'intelligence, de rétablir la situation. C'est mon point de vue. Apparemment ce n'est pas le point de vue du joueur".

"Tous les autres joueurs sont là et c'est la meilleure réponse sur l'état d'esprit de l'équipe", a-t-il ajouté.

La liste de Sellami

Le sélectionneur national adjoint des joueurs locaux, Jamal Sellami, a dévoilé la liste de 30 joueurs à prendre part à un stage de préparation du 05 au 10 juin au Centre national de Maâmora, indique la Fédération Royale marocaine de football.

Cette concentration rentre dans le cadre de la préparation en vue de la double confrontation face à l'Egypte en août prochain pour le compte des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations des locaux (CHAN) 2018.

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but : Abdelali Mhamdi (RSB), Anass Zniti (RCA) et Aymen Majid (FUS).

Défenseurs : Mohamed Nahiri (FUS), Hamza Semmoumi (OCS), Badr Banoune (RCA), Marouane Hadhoudhi (DHJ), Nayef Agred (FUS), Amine Attouchi (WAC), Abdeljalil Jbira (RCA), Saad Lagrou (DHJ) et Ayoub El Amloud (AS FAR).

Milieux de terrain : Mohamed Ali Bamaamar (DHJ), Badr Boulahroud (FUS), Walid El Karti (WAC), Salaheddine Saidi (WAC), Yahia Jabrane (HUSA), Mehdi Dghoughi (JSKT), Fayçal Haddadi (JSKT) et Karim Benarif (FUS)

Attaquants : Ayoub Nanah (DHJ), Mohamed Fouzir (FUS), Achraf Bencharki (WAC), Mohamed Ounnajem (WAC), Abdelilah Hafidi (RCA), Ahmed Hamoudane (IRT), Abdelghani Mouaoui (IRT), Ayoub Kaabi (RAC), Abderrahim Makrane (CRA) et Hamid Ahaddad (DHJ).