Maroc: Campagnes et caravanes médicales pluridisciplinaires au profit des citoyens de la préfecture de Tanger-Assilah

La délégation du ministère de la Santé à la préfecture de Tanger-Assilah a organisé, récemment, plusieurs campagnes médicales pluridisciplinaires au profit des habitants de la préfecture.

Ainsi, une campagne spécialisée dans les maladies oculaires (du 15 au 19 mai), organisée en partenariat avec l'Association Santé pour tous Amsterdam et encadrées par un staff de médecins marocains et hollandais, a permis d'effectuer 200 diagnostics et 91 opérations de cataracte au profit de 57 hommes et 33 femmes, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé.

De même, une campagne médicale a été organisée en partenariat avec l'Association des médecins de la santé publique à Tanger, à l'hôpital local d'Assilah, qui a porté sur des diagnostics au profit de 550 des habitants de la ville et de ses environs, dans différentes spécialités médicales (maladies cardiovasculaires, diabète, maladies oto-rhino-laryngologiques, maladies respiratoires, médecine interniste, maladies des reins, maladies dermatologiques, gynécologie, pédiatrie et médecine générale).

Ces opérations ont également porté sur une campagne médicale pluridisciplinaire au profit de 452 personnes dans la commune Laqwas Berrich, en partenariat avec l'Association Ibn Rochd pour le développement et les actions sociales, ainsi qu'une campagne de dépistage du diabète et de la tension artérielle au profit de 256 bénéficiaires, en partenariat avec l'Association "Ataa" sans frontières et une autre campagne similaire au profit de 100 habitants de la commune de Gzenaya, en partenariat avec le Syndicat des pharmaciens d'officine de Tanger, poursuit la même source.

Ces campagnes ont également concerné la distribution gratuite de quantités importantes de médicaments, selon les prescriptions des médecins, souligne le communiqué.

La délégation provinciale du ministère de la Santé dans la préfecture de Tanger Assilah organise, dans le cadre du partenariat et la coordination avec les différents acteurs, d'autres campagnes au profit des habitants de la région.