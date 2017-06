Congo-Kinshasa: Est-ce le troisième larron ? - Sindika Dokolo, cet outsider venu de l'Angola

Fils d'un ancien banquier congolais de l'ère Mobutu et époux de la femme la plus riche d'Afrique, Isabelle Santos, la fille aînée de Dos Santos, Sindika Dokolo se redécouvre, ces jours-ci, une passion pour son Congo natal.

C'est d'abord à coup des tweets que l'homme a commencé à se signaler. Puis, c'est fut des sorties médiatiques et des actions de terrain -la dernière c'est ces tonnes de denrées alimentaires dont il fait don aux congolais réfugiés au Nord de l'Angola suite aux affres des Kamuina Nsapu-. "Étant Congolais et ayant grandi au Congo, je ne supporte plus de voir l'avilissement de nos populations et le jeu morbide des politiciens de Kinshasa ", a-t-il confié à Hubert Leclercq, dans une interview publiée à travers les colonnes de la Libre Belgique. Les actes et les poignantes prises de position de ce congolais Beau-fils de l'Angola commencent à donner matière à réflexion tant aux éditorialistes qu'aux analystes politiques en RDC et ailleurs. Surtout que, de la plus belle des manières, l'Angola, ce nouveau chérif des Grands Lacs, cogite avec la communauté internationale sur la solution définitive à la crise au Congo-Kinshasa. Dans un pays à nouveau dans une transition ainsi qu'une impasse politique majeure et où les souvenirs tant de 1997 que de 2001 sont vifs, les esprits décryptent sans fin tous les signaux...

Jeune. Riche. D'une famille et belle famille plus que connues. Et, enfin, doté d'un carnet bien rempli. Voilà, en bref, une présentation d'un des derniers venus sur la scène politique congolaise. Il s'agit, bel et bien, de Sindika Dokolo, le fils d'Augustin Dokolo, millionnaire et propriétaire de banques. Même si l'homme clame toujours ne pas être partant pour la politique, « le Congo n'a vraiment pas besoin d'un candidat en plus. Des hommes politiques il y a en bien assez. En posant ce geste (le don aux réfugiés), c'est d'abord une manière d'aider mes compatriotes qui ont tout perdu, c'est aussi, et peut-être surtout, une manière de marquer mon écœurement par rapport à ce que traverse mon pays » dit-il. Dokolo est, avec raison, la cible des regards. Et, déjà, une sorte de guéguerre semble ouverte sur les réseaux sociaux, l'antichambre de la communication au 21ème siècle, entre ceux qui sont séduits par sa personne et les caciques des communicateurs de la Majorité Présidentielle.

Le contexte d'une entrée

Toutes les institutions sont hors mandat en RDC. Ce problème de légitimité résolu par l'Accord de la Saint Sylvestre qui projette des élections pour fin 2017 tente de s'empirer tant, désormais, l'application de ce compromis politique conclu sous la CENCO divise et assombrit l'horizon de décembre 2017, dans un pays en proie et à une crise économique et à une crise humanitaire et, en définitive, à une crise sécuritaire.

Avec tout ça, le pouvoir en place qui est accusé de vouloir rester ad vitam aeternam se regarde en chiens de faïences d'avec l'Opposition incarnée par le Rassemblement/Limete. Rien, jusqu'ici, ne trace une perspective d'entente. Et, les divergences sur les obsèques de Tshisekedi ne viennent que noircir ce tableau.

"Seuls les deux puissances régionales, à savoir : le Rwanda et l'Angola, peuvent siffler la fin de la récréation en RDC". L'affirmation relève d'une analyse faite par Louis Keumayou, un journaliste camerounais, au cours de l'émission KIOSQUE sur TV5. Sa logique semble converger avec les options levées par la communauté internationale. De deux pays cités, c'est l'Angola, à tout dire, qui a été intronisé comme le tout nouveau chérif dans la région des Grands Lacs avec comme dossiers chauds, entre autres, celui du Congo-Kinshasa.

L'entrée en jeu sur la scène politique d'un certain Sindika Dokolo, congolais de souche et gendre du Président de ce pays, soulève dans ce contexte, légitimement, des milliers de questions. A-t-il seulement lu le jeu, puis a saisi une opportunité ? Agit-il et parle-t-il sans arrières pensées? Ou, enfin, ces faits et gestes sont une partie d'un morceau musical composé d'avance pour des buts déterminés ? Toutes ces questions ne sauront avoir des réponses précises que grâce au temps. Mais, il faut dire, enjeux de l'heure obligent, qu'il doit être tenu à l'œil, désormais, par Kinshasa, comme celui par qui l'opposition peut arriver.