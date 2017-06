Congo-Kinshasa: Budget 2017 - Jean-Claude Vuemba demande le réajustement de salaire au taux moyen de 1 dollar pour 1.450 FC !

Hier, lors du débat du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le Député Jean-Claude Vuemba a donné son opinion sur la rémunération et les élections. Comme beaucoup de députés sans doute, il demande au gouvernement l'application stricte de la loi de finances sur la rémunération.

En décryptant les propos que tient l'intéressé à ce sujet, il y a effectivement de quoi s'indigner. Il rappelle que le policier, militaire, veuve, fonctionnaire et enseignant sont payés au taux de 1 dollar pour 930 FC alors que le budget est augmenté au taux moyen de 1 dollar pour 1.450 FC. A cet effet, il exige du gouvernement de réajuster le salaire, selon la loi, depuis le mois de janvier 2017 au taux de 1 dollar pour 1.450 FC et non 930 FC le dollar. Au sujet des élections, il ne croit pas à la mobilisation de 450 millions de dollars dont la Ceni a besoin dès lors qu'il a inscrit le montant de 21 millions à octroyer mensuellement à la Ceni.

Interrogé sur la manière dont on pourrait améliorer la rémunération du personnel et lutter contre la misère en ce temps de tempête socioéconomique, Jean-Claude Vuemba trouve que le budget a pris le caractère d'un discours en lieu et place d'un budget. Il doute de la source de provenance des recettes pouvant couvrir en temps réel toutes les rubriques de ce projet du budget. Cette position permet toutefois de rappeler que le taux, selon la loi de finances, doit être appliqué à partir du 1er janvier 2017. "Le taux qui sera adopté doit être appliqué à partir du 1er janvier 2017. Il faudra réajuster les rémunérations à partir du 1er janvier 2017 au taux moyen qui sera adopté à l'Assemblée Nationale", a-t-il réclamé. Et, de s'interroger, pourquoi dans ce même budget les dépenses du personnel n'ont pas évolué, pourquoi le Premier Ministre n'a pas tenu compte de son propre taux moyen de 2017. C'est ce qui démontre à ses yeux que le texte n'est pas cohérent.

Pour tous ces faits, il a rappelé que la RD Congo est un pays où les interférences étrangères ne sont pas acceptées. De son point de vue : "Il faut déjà enlever l'octroi de 4 milliards de dollars que le Gouvernement Tshibala attend de la Communauté internationale. En ce moment là nous tombons dans le budget laissé par Matata Mponyo qui était de 4,5 milliards de dollars". Or, en suivant le cours normal, le budget de rémunération devait dépasser le seuil de 2,9 milliards, estime l'élu de Kasangulu. Vuemba pense que le Premier Ministre Bruno Tshibala ne croit pas à sa litanie. Ce budget ne ramena rien de renouveau dans les familles congolaises.

Elections

Concernant la rubrique des élections, Vuemba dit que le budget prévoit un milliard cent soixante neuf millions de franc congolais. Ce montant, peut-il apporté une solution aux problèmes financiers de la Ceni pour l'organisation des élections en 2017 ? Selon lui, comment voulez vous qu'à ce jour il y a eu au moins 320 millions de dollars que la Ceni a dépensé pour la révision du fichier électoral particulièrement sur l'identification et enrôlement des électeurs et il lui reste seulement plus ou moins 450 millions de dollars pour organiser les élections. "Mais, dans le projet du budget de ce gouvernement, il est inscrit le montant de 21 millions de dollars à octroyer mensuellement à la Ceni dans les six mois qui restent pour atteindre 2017. Cela ne concorde pas à la réalité". Comment peut-on aller aux élections dans ces conditions, s'est-il interrogé avant d'affirmer : "On peut tout faire mais on ne triche pas avec le chiffre".