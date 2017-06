"Nous devons beaucoup travailler pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre dans le pays. Nous devons aussi appuyer l'éducation de la jeune fille pour qu'elle devienne autonome".

Telle est la quintessence du message de Madame Diene Keita, Représentante- pays de l'Organisation des Nations Unies pour la Population (UNFPA), prononcé lors d'un déjeuner de travail avec le réseau des jeunes parlementaires de la RD. Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée, à Fleuve Congo Hôtel de la Gombe, le 25 mai dernier.

Ces assises ont eu pour objectif, de réfléchir sur la thématique de dividende démographique.

A cet effet, la Représentante de l'UNFPA a, dans son speech, souligné que la notion du genre est un problème très capital à ne pas négliger.

A l'en croire, sur les 38 jeunes parlementaires de la RDC, on compte à peine trois femmes. Ce qui, pour elle, n'est pas suffisant.

Pour sa part, le Député National Patrick Muyaya soutient que le réseau des jeunes parlementaires a été suffisamment édifié et sensibilisé sur le dividende démographique. De notre côté, insiste-t-il, « nous devons nous assurer que les jeunes sont priorisés. Nous devons également initier et voter des lois pour soutenir cette feuille de route pour qu'elle soit adoptée dans un bref délai et multiplier des actions de sorte que ce message serve à faire des pressions pour un avenir meilleur».

De son côté, la Directrice Régionale de l'UNFPA, Mme Juitta Onabanjo a fait savoir que le plus important est la mise en place de ce réseau de jeunes parlementaires.

Car, les jeunes doivent être non seulement au centre mais surtout, au fond du fait que l'exploitation de dividende démographique est le pilier le plus important.

La feuille de route de l'Union Africaine sur le dividende démographique a été lancée récemment à Kinshasa.

Elle joue le rôle d'aider les pays africains à s'acheminer vers les aspirations et les objectifs ambitieux et décisifs de l'agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Parmi les signataires de cette feuille de route, il y a lieu de citer en premier lieu, la RD. Congo. Raison pour laquelle, elle s'est engagée à s'en approprier.