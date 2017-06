Congo-Kinshasa: Réplique !

Il ne s'est pas expliqué comment, face au temps qui reste minime, où la situation économique est en rupture d'équilibre du cadre macroéconomique et où il y a ralentissement des activités économiques, que le Gouvernement se permette de présente un tel projet. Henri Thomas Lokondo a relevé des rubriques budgétivores, un système fiscal écrasant et l'appui sur des promesses extérieures alors qu'il n'y a aucun accord avec les partenaires extérieurs. D'où vient qu'il a noté que ce projet de loi de finances viole le principe de la sincérité du budget. Parlant de l'incohérence, Muhindo Nzangi a tablé sur les chiffres, en estimant que le Premier ministre n'a donné aucune indication quant à la manière de les réunir. Budget antisocial, a-t-il ajouté, parce que le Gouvernement recours à l'augmentation du taux à l'importation de certains biens de consommation, notamment, 20 % pour les poulets et 2% pour les intrants, en lieu et place de recourir à la lutte contre la corruption et à la fraude.

