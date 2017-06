Le parti cher au lider maximo constate qu'avant et surtout après la disparition d'Etienne Tshisekedi, une forme de confusion artificielle entretenue par le régime entoure son organisation et fonctionnement.

D'où, le bureau de la communication de cette formation politique a-t-elle ressenti la nécessité de faire une mise au point. Les personnes utilisées pour accomplir cette tâche se targuent de chapeauter des structures connues ni d'Adam, ni d'Eve à l'Udps, signe Kabuya Augustin, le numéro Un de la communication de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Par ailleurs, ils sont tous et chacun en rupture et de légalité et de légitimité d'avec l'Udps. "Fondateurs, co-fondateurs, pionniers, cousin de Tshisekedi etc. Voilà les structures et qualités dont ils se prévalent. Ces derniers argumentent, comble de tout, que suite au décès d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, un vide institutionnel ou de vacance git au sommet de l'Udps. L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social crie à une supercherie grotesque. Car, dans un communiqué parvenu à La rédaction de La Prospérité, la fille aînée de l'Opposition clame que "la mort du Président de ce parti n'annule aucune disposition de ses Statuts comme tentent de l'affirmer certaines personnes qui n'ont ni titre, ni qualité pour s'exprimer en son nom. Mieux, ajoute cette formation, la disparition inopinée de l'Opposant historique ne supprime pas l'organe Présidence de l'Udps dont il était lui-même membre.

Concernant cette structure, le parti de Limete précise que les dispositions statutaires et réglementaires de l'article 22 du Statut restent d'actualité. Ce passage impérieux stipule : "la Présidence du Parti, Exécutif National du parti est l'organe de représentation, de décision, d'orientation de l'action du Parti, de supervision, et de coordination générale de toutes les activités ". Il est, par ailleurs, composé du président (dont fut Etienne Tshisekedi), le secrétaire général (charge qu'assume pour le moment Jean-Marc Kabund), des secrétaires nationaux, chef de départements et du trésorier général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Plus loin dans les Statuts, relève le document de l'Udps, à l'article 27, il est dit que c'est le Président du parti qui tient les réunions de cette organe impérieux. Mais, en cas d'empêchement, c'est bel et bien au secrétaire général à qui revient cette charge. Et, dans le cas de figure, c'est ce qui se fait.