Ça s'est passé à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, Ifasic en sigle. Mercredi 31 mai 2017, le corps administratif de l'école nationale du journalisme, a, de concert avec son corps enseignant, ouvert officiellement les assises qui réuniront 4 jours durant, soit du 31 mai au 3 juin, les actuels et anciens étudiants de cette Institution autour du thème principal : « Métiers de communication. Aujourd'hui et demain ».

Ils étaient tous là ! Au préau de l'IFASIC baptisé du nom du fondateur de cette Alma Mater, le corps enseignant, les anciens et actuels étudiants, tous remplissaient l'espace Professeur Malembe Tamandiak, lors de l'ouverture solennelle de cette conférence scientifique présentée dans le plus académique des contextes.

C'est d'un jovial sentiment que le Professeur et ancien Recteur de la place, Jean Chrétien Ekambo, a exposé la philosophie du colloque de cette année. D'entrée de jeu, l'homme empli de finesse dans ses propos, a disposé de manière à rendre lucide, la problématique de ces assises, qui verra les Erasmus de l'ex-Institut Supérieur des Techniques de l'Information(ISTI), et les étudiants de l'actuel IFASIC, observer trois dimensions, répondant à leurs préoccupations à chacune, parmi lesquelles, ce qu'ils auront pu retenir, la remarque faite tout au long de leurs carrières professionnelles, et les quelques difficultés rencontrées.

Par ailleurs, le tenant du cours des théories de la communication, a étalé les 6 ateliers dans lesquels sont articulées les assises de ce colloque.

Parmi ces ateliers, l'ont peut citer, celui de la Presse écrite, de la communication, celui libéral qui, à l'en croire, est réservé à ceux qui ambitionnent, un beau jour, construire dans le domaine de la communication.

Aussi, a-t-il ajouté, l'atelier du journalisme online, c'est-à-dire, en ligne et celui de la publicité médiatique.

Il sied de souligner que ce colloque se tient pour sa première fois dans cet institut. Ceci arrive après la révision du corps administratif de l'IFASIC qui a vu le Professeur Jean Lucien Kitima, céder le bâton de l'exécutif, à Rigobert Munkeni Lapes, Professeur de législation de la presse, en graduat 3, à l'IFASIC.

Le Professeur Malembe Tamandiak, présent à l'ouverture de ce colloque, s'est remémoré les 44 ans d'existence de l'ISTI qu'il fondait en 1973. Et qui, sans nul doute, fut le premier projet de création de l'école de formation des journalistes en Afrique centrale.