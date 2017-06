Congo-Kinshasa: Budget 2017 - Bruno Tshibala doit convaincre !

Divisés en deux blocs compacts, les Députés ont tiré hier, à boulets rouges sur la tête de Bruno Tshibala Nzenzhe.

Les uns parmi lesquels, il fallait compter les durs des durs de l'Opposition, réclamaient le rejet pur et simple de ce Budget 2017, appelant le Premier Ministre, accusé de ne pas s'assumer pleinement, à revoir sa copie et à cultiver un peu plus de sens de responsabilité. Les autres, rangés derrière les ordres de la Majorité, exigeaient, par contre, la recevabilité de ce budget, en dépit de toutes les imperfections constatées qui, à leur avis, pourraient être améliorées au niveau de la Commission Economico-Financière. En définitive, une fois qu'il a été demandé aux Députés de lever l'option, le vote a tranché en faveur de cette propension tendant à laisser Tshibala repartir dans ses splendides nouveaux bureaux et revenir, endéans 12 heures, pour répondre aux multiples préoccupations aussi bien sectorielles, budgétaires que politiques. En attendant, chacun devra prendre son mal en patience. Tshibala parti, il reviendra, certes, avec des éléments exigés, pour tenter de convaincre.

Pendant plus de cinq heures, il aura été à l'écoute des Députés. Hier, en effet, Bruno Tshibala Nzenzhe, en a eu pour son compte. Car, globalement, la plupart des interventions sont revenues, comme il fallait s'y attendre, sur les vraies motivations de l'accroissement des recettes, alors que le Premier Ministre reconnaît, lui-même, dans son discours de présentation de ce Budget 2017, les difficultés auxquelles le pays est sérieusement confronté. La décote monétaire sans cesse continue du Franc Congolais face au roi dollar américain, la flambée affreuse des prix, la baisse substantielle du pouvoir d'achat des populations sur le marché des biens et services, sans oublier, l'insécurité grandissante à travers le pays et le délabrement des infrastructures socio-économiques de base. Bien plus, Tshibala qui, en principe, est tenu de conduire le pays vers les élections, devra doter la CENI, de moyens conséquents pour le respect des délais prévus dans l'Accord de la Saint Sylvestre.

Certains des Députés sont également revenus sur l'opacité qui caractérise certaines sources indiquées dans les annexes, pour justifier le gonflement des chiffres. Aussi, l'absence de quelques aspects liés notamment, à la décrispation politique, avec leur impact sur le rajustement des institutions, à l'instar de l'option de la restructuration partielle de certaines institutions, telles que de la CENI ou le CSAC, a-t-elle été sévèrement relevée et critiquée. Au-delà de ces dossiers articulés essentiellement sur la provenance des recettes, des questions ont été posées au Premier Ministre sur l'apport réel du secteur minier, plus précisément de la légère remontée des cours des matières premières sur le marché international.

Recommandations

Des conseils et propositions n'ont, cependant, pas manqué. Kiakwama Kia Kiziki, se souvenant de la sagesse africaine, a dit à Tshibala de ne pas assumer le passif d'un régime pour lequel, il n'aura goûté aux délices du pouvoir qu'à la fin de son règne. Patrick Muyaya Katembwe est revenu, lui, sur l'importance des Télécommunications dans la mobilisation des recettes. Un des Députés a cliqué, pour sa part, sur le clavier de la lutte contre l'impunité et la corruption. Il a situé le mal congolais aux fondamentaux de la morale et de l'éthique, en affirmant qu'il suffisait d'un peu d'efforts à la classe dirigeante, pour sonner le redécollage de ce pays. Les moyens ne manquent pas, a dit autre, du haut de la tribune. Sans ambages, le plaidoyer a été à la hauteur des attentes, dit-on, dans les milieux de ceux qui sont habitués à murmurer sous le boisseau. On pense, par ailleurs, que l'important, pour l'actuel Premier et l'ensemble de membres de son Gouvernement, est d'engager le pays sur la voie des élections. Tel est sera le vrai cap, pour revenir à la stabilité et à la normalité, au-delà de fin décembre 2017.

Des chiffres

A propos des chiffres, il y a lieu de rappeler, ici, qu'en liminaire, le Premier Ministre, dès qu'il s'est présenté devant les Députés, a fait l'économie du Budget 2017. Plus de onze milliards de Francs Congolais, soit environ quelque huit milliards de dollars américains, selon des mathématiciens avisés.

La Prospérité, dans sa livraison d'hier, en avait déjà eu la primeur. Puisque le besoin est pressant, nombreux sont ces lecteurs qui ont demandé qu'on y revienne. Ci-dessous, découvrez les grandes lignes de dépenses et des recettes de ce budget 2017 dont le débat fait encore couler beaucoup d'eau sous le pont, au niveau de la chambre basse du Parlement. D'après Aubin Minaku Ndjalandjoko, la session actuelle est sous pression du temps. Déjà, dès cet après-midi, la Commission Ecofin de l'Assemblée Nationale devra s'y mettre, sous le mode de la procédure d'urgence. Puis, une fois qu'elle en aura fini, elle reviendra en plénière, avec le Budget toiletté et fignolé, avant sa transmission au Sénat, pour une seconde lecture. S'il y a des divergences, c'est la commission paritaire mixte qui, elle aussi, statuera sur ce même budget, avant que les deux chambres du Parlement, ne l'adoptent formellement.

Après Kananga

Enfin, ce sera le tour du Chef de l'Etat, de retour de son actuelle tournée dans l'espace Grand Kasaï, à Kananga et dans les environs, de promulguer ce Budget 2017, avant la clôture de l'actuelle session, le 15 juin prochain.

Pas de session extraordinaire

Du coup, le spectre de la session extraordinaire, avec ses dépenses supplémentaires, est écarté. Ainsi donc, à la prochaine session de septembre 2017, les Députés examineront le budget 2018.