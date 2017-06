Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité à Bobo-Dioulasso

Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins a présenté à la presse quatre braqueurs et deux cambrioleurs, le mercredi 31 mai 2017 à Bobo-Dioulasso. Il s'agit du résultat d'une opération menée en collaboration avec la Brigade anti criminalité (BAC) et la population.

Quatre braqueurs et deux cambrioleurs sont entre les mains du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins. Ils ont été présentés à la presse, le mercredi 31 mai 2017 dans la cité de Sya. Les quatre braqueurs sont des bergers, selon le chef de service régional de la police judiciaire, le commissaire principal de police, Oumarou Sogné. Ils opéraient à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Leur dernière opération date du 2 mai 2017, où deux individus munis d'armes à feu, ont essayé de braquer une agence de transfert d'argent au secteur n°21 de la cité de Sya, non loin du stade Sangoulé Lamizana, a expliqué le commissaire Songé. Et au commissaire de poursuivre que le SRPJ a été alerté par un appel anonyme aux environ de 21 h, à propos du braquage. « Un ratissage a été organisé avec le SRPJ et la BAC. La BAC a pu prendre un des délinquants devant le stade. L'autre a été pris par le SRPJ à l'arrière de la cour de la Semaine nationale de la culture », a révélé M. Sogné. Il a fait savoir que l'investigation dans cette affaire a conduit le SRPJ à Ouagadougou, où deux autres individus ont été arrêtés.

A entendre le commissaire, les quatre braqueurs ont respectivement 35 ans pour D.D., B.G. 28 ans, B.D. 36 ans et D.M. 32 ans. Deux d'entre eux sont des repris de justice. Outre les agences de transfert d'argent, ces braqueurs, selon le commissaire, attaquaient des stations d'essence et sévissaient dans les artères périphériques non éclairées de la ville. La police a pu récupérer des mains des braqueurs un fusil à canon scié, une machette, un couteau baïonnette, une barre de fer, et un ceinturon, entre autres. Deux autres cambrioleurs ont été présentés aux journalistes. Il s'agit de D.A. 21 ans et G.N. 17 ans, qui, selon le chef adjoint du SRPJ, Dieudonné Boléané, opéraient dans six secteurs de la ville.

Ces bandits, selon le commissaire Boléané, ont pour cible les domiciles et les commerces. Ils volent, selon lui, les objets faciles à receler. Parmi les objets retirés aux mains de ces bandits, il y a une plaque solaire, un appareil de musique, des lots de chaussures. Le commissaire principal de police Oumarou Sogné a fait comprendre que le banditisme est en baisse à Bobo-Dioulasso.

Toutefois, il a déclaré qu'en saison pluvieuse, la tendance est en hausse, du fait de la fermeture des sites d'orpaillage. Le Commissaire principal Sogné a salué la collaboration de la population. Il a demandé, par la même occasion, qu'elle continue la collaboration, tout en prenant des mesures de sécurité.