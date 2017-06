Cote d'Ivoire: Partir ou rester...

Selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), de 600.000 à 900.000 migrants sont actuellement en Libye. Leur intention de rejoindre l'autre rive de la méditerrannée n'est pas exclue. Mais l'organisme onusien en charge des questions de migrations apporte son soutien à ceux qui veulent retourner dans leur pays. Michelle Bonbassei est spécialiste de l'assistance aux migrants pour l'Afrique de l'Ouest, à l'OIM. « Pour le mois de Juin, nous avons prévu sept vols, avec 170 personnes par vol, vers le Sénégal la Gambie, la Guinée-Conakry, la Gambie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Notre but est de rendre leur réintégration durable. Le risque, c'est qu'elle ne le soit pas, car ils pourraient décider d'émigrer à nouveau. »

« La donne a changé, les possibilités d'accès à un revenu se rarifient et les premières victimes sont les jeunesle premières victimes sont les jeunes. Parfois ils décident de partir en famille, et alors père, mère et enfants meurent en mer. C'est dramatique. Mais qu'est-ce qu'on propose comme alternative à la prise de risque aux jeunes ? Pas grand chose. Beaucoup de discours et de promesses. Entretemps, ces jeunes ont besoin d'exister. Mais comment exister lorsqu'on n'a pas les ressources ! »

