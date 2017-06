Burkina Faso: Education pour tous au pays

La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso (CNEPT/BF) a organisé, le vendredi 26 mai 2017, une conférence publique dans le cadre de la Semaine mondiale d'actions pour l'éducation (SMAE), à Ouagadougou. Elle a appelé, une fois de plus, l'ensemble des couches sociales à s'investir pour une éducation de qualité pour tous les enfants du pays.

D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d'égalité, un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile. Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire. Travailler à ce que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable. Travailler à ce que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable. Ce sont les cibles 4 des Objectifs du développement durable (ODD). La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso (CNEPT/BF) a fait de l'atteinte de cette vision, son cheval de bataille.

Depuis lors, elle multiplie les plaidoiries et actions de sensibilisation auprès d'autorités politiques, coutumières, religieuses, responsables syndicaux, éducatifs et des parents d'élèves. C'est pourquoi, dans le cadre de la Semaine mondiale d'actions pour l'éducation (SMAE), la CNEPT/BF a initié plusieurs activités dont une conférence publique tenue, le vendredi 26 mai 2017, à Ouagadougou.

A cette occasion, le coordonnateur de la coalition nationale, Tahirou Traoré a fait un exposé sur l'état des lieux de la réalisation des cibles de l'ODD4 sur la base du rapport annuel 2016 de suivi des indicateurs du Programme de développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB).

Il est ressorti qu'en 2016, le taux brut de scolarisation était de 86,1 % pour le primaire contre 34,2% pour le secondaire. Le taux d'achèvement au primaire, lui, était de 58,2 % en 2016 et de 9,8 % au secondaire. Quant au taux de transition entre le primaire et le post-primaire, il était de 65,8% en 2016 contre 67% en 2015. A propos du taux d'achèvement, celui des garçons était inférieur à celui des filles (55,1 % contre 61%).

En outre, M. Traoré a déploré une insuffisance des infrastructures d'accueil et la fermeture depuis 2015 de certains Bisongo suite au retrait des partenaires.

Pour ce faire, il a émis quelques recommandations au nombre desquelles, la consécration de 20% du fonds minier de développement local au secteur de l'éducation, l'inclusion au primaire des groupes marginalisés (minorités et enfants handicapés) et l'amélioration considérable de l'offre au préscolaire par la construction et l'équipement de structures d'accueil, le recrutement et la formation de moniteurs et d'encadreurs des jeunes enfants afin de booster la préscolarisation.

Il a également souhaité la réouverture de tous les Bisongo fermés et la mise à la disposition de tous les élèves, notamment les enfants handicapés, de matériels didactiques et pédagogiques. « Cette étude permet de parler, preuves à l'appui, de la situation de l'éducation. Nous voulons que les gouvernants aient une attention particulière sur ce qu'il faut faire en priorité pour une éducation de qualité et pour tous », a dit le président du conseil d'administration de la CNEPT/BF, Samuel Dembélé.

Il a, par ailleurs, exhorté les autorités à plus de financement afin de faciliter la mise en œuvre des programmes entrant dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive. La directrice de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre, Rasmata Ouédraogo a laissé entendre que la coalition nationale à travers cette présentation dépeint les réalités du système éducatif burkinabè. Ce qui permet, a-t-elle dit de mieux lutter pour une éducation pour tous.