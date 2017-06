Burkina Faso: Protocole d'accord gouvernement agents du Trésor

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu, le mercredi 31 mai 2017, à Kosyam sous la direction du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le Syndicat autonome des travailleurs du Trésor (SATB) et le décès du Dr Valère Somé survenu le même jour.

Le protocole d'accord conclu le 29 mai 2017 entre le gouvernement burkinabè et le Syndicat autonome des travailleurs du Trésor (SATB) a fait l'objet d'une communication orale en Conseil des ministres, hier à Kosyam. Le ministre de la Communication et des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, l'a annoncé à l'issue de la rencontre gouvernementale avant d'inviter le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Pengdwendé Sawadogo, à donner plus de précisions.

Celui-ci a, de prime abord, indiqué qu'il s'agit d'un compromis entre les deux parties qui n'empiète pas sur les principes généraux de rémunération des agents de l'Etat aussi bien en ce qui concerne les aspects indemnitaires que salariaux. « Des efforts ont été faits par l'Etat dans le sens de corriger un certain nombre de dysfonctionnements et d'injustices au niveau des acteurs financiers. Cela nous a permis de revaloriser certains éléments d'indemnités en raison des contraintes qui sont imputables aux agents du Trésor, en particulier ceux nommés à des responsabilités de postes de comptables et astreints au cautionnement des législations assez rigides », a déclaré le ministre Sawadogo. Il ne s'agit pas d'un régime spécial indemnitaire, a-t-il précisé, mais un réajustement de certaines indemnités. Il a toutefois relevé que le gouvernement n'a pas non plus accédé à la requête d'étendre le « fonds commun » au-delà des 0,30% d'indexation sur la trésorerie, cependant une répartition de ce fonds a été revue. « Nous avons accepté que certaines allocations internes au Trésor puissent faire l'objet d'une distribution au profit des agents. Ainsi le montant global alloué au fonds commun pourrait être mis entièrement à la disposition des agents.

Auparavent, une portion était destinée au fonds d'équipement du Trésor et une autre reversée dans la caisse de solidarité avec les autres agents du ministère des finances », a expliqué Clément Sawadogo. Il a aussi laissé entendre qu'une concession partielle a été faite sur une prime portant sur les produits financiers du Trésor. Puis de souligner que le gouvernement n'a pas accédé à la requête du statut autonome des agents du Trésor à raison des contraintes d'ordre juridique et de son inopportunité, de même que la prime de rendement sur la trésorerie nette. L'autre sujet qui a retenu l'attention des ministres à ce Conseil est le décès du Dr Valère Somé survenu ce mercredi en France. Le ministre Dandjinou a présenté les condoléances les plus attristées du gouvernement à toute la famille du défunt. «Le gouvernement reconnait la qualité du travail et l'engagement de cet illustre Burkinabè et prendra toutes les dispositions pour les obsèques prévus le 3 juin 2017», a-t-il confié.

Outre ces deux sujets, le Conseil des ministres a donné son avis favorable pour l'accord de siège entre le gouvernement du Burkina Faso et la représentation de la FAO au Burkina. Cet accord, sollicité il y a quelques années par l'institution devrait permettre, selon le ministre, l'inclusion de l'exonération et d'avantages fiscaux pour faciliter les activités de la FAO. Le Conseil a aussi adopté un rapport relatif à la charte de qualité du service public.

A en croire le porte-parole du gouvernement, cette charte précise les règles de conduite du service public pour les agents afin de renforcer la qualité du service et de mettre en valeur des éléments d'éthique et de professionnalisme des agents. Les ministres ont en outre adopté un document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2018-2020 qui sera présenté à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale.