Burkina Faso: Amado Traoré à Lyon - Une visite fructueuse et enrichissante

Du 18 au 21 mai, Amado Traoré, président du conseil d'administration du Rail club du Kadiogo (RCK) et par ailleurs promoteur du centre de formation Académie Foot Plus, a été reçu en visite officielle par les premiers responsables de l'Olympique Lyonnais. Une visite jugée enrichissante par le premier responsable du club, actuel leader du Fasofoot.

L'Olympique lyonnais est reconnu dans l'Hexagone pour la qualité de sa formation. Le club rhodanien, qui a pu assainir ses finances en faisant confiance à ses pépites n'hésite pas à lancer dans le grand bain les joueurs issus de son centre de formation. De Gonalons à Lacazette en passant par Tolisso, Ghezzal, Ferri ou Diakhaby, ils constituent la moitié de son effectif qui a disputé la ligue 1 cette saison. La qualité de sa formation lui a permis de donner à l'Europe du football des talents comme Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Loïc Rémy, François Grenier ou Sydney Govou.

Une architecture qui a beaucoup plu à Amado Traoré, promoteur du centre de formation Académie Foot Plus. "C'est par une relation personnelle que nous avons pu avoir une invitation des dirigeants de l'Olympique Lyonnais pour venir nous entretenir avec eux et visiter les installations du club. Pour nous qui sommes promoteur de centre de formation, c'était une véritable aubaine d'honorer cette invitation”, a déclaré Amado Traoré.

C'est profitant ainsi de la dernière journée du championnat de Ligue 1 que le PCA du RCK a incrusté dans son calendrier cette visite pour aussi nouer un partenariat avec ce club de grand nom dans l'Hexagone. "Depuis que nous avons mis en place notre centre de formation, nous sommes à la recherche de partenaire sérieux et fiable avec qui nous pourrions entretenir de très bonne relations permettant, d'une part, de nous accompagner dans les investissements que nous voudrions faire, et, d'autre part, avoir une base de placement de nos joueurs une fois qu'ils auront atteint leur plénitude”, a confié Amado Traoré. Celui qui a une vision plus grande pour son centre a été subjugué par la visite du centre de formation du club rhodanien notamment la qualité des terrains, les équipements haut de gamme pour la préparation physique des enfants, son stade, le Parc OL, construit sur fonds propre et toutes les infrastructures tout autour. "La visite s'est très bien passée. Quand nous sommes arrivés, nous avons pu rencontrer les responsables du centre de formation, les anciens joueurs qui se sont reconvertis à des tâches bien précises au niveau de ce centre. Nous avons pu aussi constater l'organisation très poussée de l'organigramme de Lyon qui lui confère le statut d'un grand club”, a fait savoir le PCA du RCK.

Lyon, prêt à accompagner l'Académie Foot Plus

Amado Traoré a aussi saisi cette opportunité pour "vendre son projet” et les idées qu'il a pour son centre au club lyonnais. Les responsables ont été également séduits par sa vision des choses. "Cela a été un plaisir de vous accueillir à Lyon afin de vous faire découvrir l'OL et avoir une connaissance détaillée de vos projets pour le développement de l'Académie Foot Plus. Il est évident qu'il y a de nombreuses synergies entre l'Olympique Lyonnais et votre vision”, a lancé Clément Michon, manager chargé des relations internationales au sein du club rhodanien à M. Traoré. Lyon s'engage dès à présent à soutenir l'Académie Foot Plus dans la mise en place d'une philosophie de formation spécifique d'élites pour les jeunes talents du pays. Il sera aussi là pour l'accompagnement sur l'aménagement du terrain de 11 hectares détenus par M. Traoré pour les futures installations de son académie et le soutiendra également dans la formation d'un staff technique local. "Notre cadre s'articule autour d'une action de conseil/formation qui implique les clubs que nous accompagnons à travers un engagement financier correspondant à la mobilisation de l'expertise et des moyens humains alloués par l'OL pour participer au développement de leur projet. Nous restons donc à votre disposition pour définir les contours d'un partenariat préalable au repérage à effectuer prochainement au Burkina Faso”, a glissé Clément Michon à Amado Traoré.

"Pour nous, la partie la plus importante, reste la formation de nos encadreurs ici et à Lyon sans occulter la possibilité qu'a ce club de placer nos joueurs soit à l'OL soit dans un de leurs clubs satellites en attendant qu'ils soient beaucoup plus mûrs. Ce sera un gros avantage, pas pour Amado Traoré, mais pour le Burkina car nous verrons comment faire bénéficier les autres centres de formation à partir des relations que nous créerons avec Lyon. Nous voyons comment se décarcasse des centres comme KOZAF, SALITAS, Rahimo FC et bien d'autres. Il faut y croire car la réussite est au bout de l'effort. Lyon c'est mon club de cœur et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce grand homme dans sa manière managériale qu'est M. Jean Michel Aulas” a mentionné M. Traoré qui estime qu'il a eu une visite fructueuse et enrichissante surtout qu'à Lyon, les dirigeants gardent une bonne image de Bakary Koné et font actuellement des yeux doux pour attirer dans leur rang un autre burkinabè ... Bertrand Traoré.