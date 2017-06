Ile Maurice: SC-HSC - Les contestataires s'arment pour la bataille

«Comme premier recours, nous allons envoyer une lettre au ministre de l'Éducation. La proposition est simple : baisser le niveau d'entrée en Lower VI à quatre credits», soutient Bashir Taleb, président de la Fédération des managers des collèges privés. Il ajoute que ceux qui ont eu trois credits et qui ne veulent pas se tourner vers les écoles polytechniques devraient avoir le droit de ne prendre que deux matières principales et deux subsidiaires en HSC.

La Fédération des managers des collèges privés a décidé comme premier recours d'envoyer une lettre au ministre de l'Éducation. Hormis l'injonction que l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) compte déposer en cour, elle a aussi sollicité l'aide du bureau de l'Ombudsman, de l'Ombudsperson for Children ou encore de la Human Rights Commission.

Le secteur de l'éducation est en ébullition. Et à en croire les parties prenantes du milieu, qui se sont rencontrées mercredi 31 mai, la situation n'est pas prête de changer. Que ce soit pour la rétention des certificats du School Certificate (SC) et du High School Certificate (HSC) ou pour ce qui est du critère des cinq credits, les contestataires s'arment pour la bataille.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.