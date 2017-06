Burkina Faso: Jubilé d'or de la Paroisse Saint Joseph-Artisan de Kombissiri

Débutées en 2016, les festivités marquant le jubilé d'orde la Paroisse Saint Joseph-Artisan de Kombissiri ont pris fin le samedi 27 mai 2017, par une grande messe d'action de grâce. Pour l'occasion, le cardinal Philippe Ouédraogo a appelé les fils et filles de la paroisse à cultiver l'amour de la prière en famille.

1966-2016, voilà cinquante ans que la paroisse Saint Joseph-artisan de Kombissiri a été créée. Pour marquer ce jubilé d'or, les fidèles de la paroisse se sont retrouvés autour de son éminence le cardinal Philippe Ouédraogo pour rendre grâce à Dieu.

A notre arrivée aux environs de 9 heures 20 mn sous une fine pluie, l'organisation autour de l'église laissait entrevoir le sérieux avec lequel les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour réussir ce cinquantenaire. Aucun véhicule ne franchit la barrière, sauf ceux accrédités.Tout au long du chemin qui mène à l'église, les préparatifs vont bon-train pour le "Dassandaaga" après la commémoration. A l'autel, décoré à cet effet en violet, blanc et bleu avec comme fond, le pagne du jubilé, se trouvaient les célébrants avec à leur tête, le cardinal Philippe Ouédraogo. A droite de l'autel, la chorale parée de tunique bleu-ciel entonnait des chants de louange.

A gauche se trouvait les invités à cette cérémonie dont le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Ouédraogo. La vingtaine de tentes dressées pour l'occasion était bondée de monde. Pour se protéger de la pluie, certains fidèles ont trouvé refuge sous les arbres. Personne ne veut se faire conter l'événement. Après une brève historique de la paroisse pour permettre aux participants de se faire une idée du chemin parcouru par celle-ci, place est faite à la célébration proprement dite.

Dans son homélie tirée de l'évangile selon Saint Jean, le chef de l'église catholique du Burkina Faso a d'abord rappelé le sens du jubilé. « Le jubilé c'est avant tout une action de grâce pour tous les biens reçus. C'est aussi une interpellation à l'ensemble des fidèles de la paroisse à s'engager avec Dieu dans l'évangile, à semer l'amour et la cohésion autour de vous, à promouvoir l'entente, la vérité et l'amour du prochain », a-t-il affirmé.

Le vœu du cardinal

Il a appelé les chrétiens de Kombisssiri à se surpasser en respectant ce commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le cardinal Philippe Ouédraogo invita les catholiques à plus de bonté, à aimer Dieu de toutes leurs forces et à vivre leur foi selon les prescriptions des saintes Ecritures.

Dans la même veine, il les a aussi exhortés à professer leur foi en tout lieu, à se mettre au service de l'Eglise et surtout à la prière en famille. « A toutes les familles, basez-vous sur la joie de ce jour pour enraciner cette culture de la prière en famille dans les concessions », a-t-il lancé. Selon le curé de la paroisse, l'abbé Abel Henri Zongo, ce jubilé a tenu toutes ses promesses grâce aux bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour le soutenir. Notamment, a-t-il confessé, dans la réalisation de certaines œuvres telles la réhabilitation de l'église, la construction du rond-point dédié à saint Joseph, l'aménagement de la grotte et la concrétisation de bien d'autres projets.

Pour réussir cette commémoration le curé a avoué que deux "deals" avait été convenus avec leur saint patron. Le premier était de les aider dans la célébration du jubilé et en retour une prière sera dite en son nom tous les samedis. Le second était de les aider à terminer l'aménagement de l'église contre l'effigie de saint Joseph dans toutes les familles. Pour toutes ces grâces reçues il a émis le vœu de voir les chrétiens se convertir selon les commandements de Dieu. Quant au président du comité d'organisation, Joseph Tapsoba, il s'est réjoui du bon déroulement des activités de ce jubilé : « Parmi les activités de cette année jubilaire de la paroisse, c'est la journées du 20 mai dernier que je retiens car ce jour, nous avons pu prier avec les autres confessions religieuses.

Pendant deux heures d'horloge nous avons chanté, prié et même fait des prêches», a laissé entendre M. Tapsoba. C'est pour pérenniser cette fraternité entre les communautés qu'il a souhaité l'institutionnalisation de cette journée au Burkina Faso et plus particulièrement dans la ville de Kombissiri.

Pour la secrétaire générale du conseil paroissial, Marie Joseph Kafando, les difficultés n'ont pas manqué. Mais, dit-elle, grâce à la prière de saint Joseph, de maman Marie et de son fils Jésus, tous les défis ont pu être relevés. Elle a appelé les fils et filles à l'unisson au tour de la paroisse. « La paroisse est vaste et nous n'avons pas les moyens pour tout construire. Mais si nous avons la volonté de travailler ensemble, nous allons réussir à faire quelque chose de beau », a-t-elle déclaré. C'est un manguier plein de symbole que la communauté musulmane a offert aux chrétiens à l'occasion de ce jubilé.