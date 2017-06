Burkina Faso: L'épouse du chef de l'Etat présente sa distinction au Premier ministre

A la CAN des cadets qui vient de s'achever au Gabon avec le sacre du Mali le 28 mai 2017, le Niger a occupé le 4e… Plus »

Au Burkina Faso, a-t-elle précisé, nous avons besoin de la contribution des hommes et des femmes pour le développement. « Avec l'excision, la femme prend part à ce combat, diminuée. Une femme excisée qui a des problèmes pour rester hors de chez elle, que peut-elle apporter comme contribution au développement du pays ? C'est tout le sens de notre lutte», a argué Mme Kaboré. Pour elle, la femme doit participer pleinement au développement et être à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Elle a laissé entendre que le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a promis de se mettre à leur service pour la réussite de la mission qui leur a été confiée.

L'épouse du Président du Faso, Sika Kaboré, a été élevée au rang d'ambassadrice de bonne volonté du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles (CI-AF). Elle a présenté sa distinction au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le mardi 30 mai 2017, à Ouagadougou. « Je suis venue rencontrer Son Excellence pour lui présenter mon attestation d'ambassadrice de bonne volonté du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles (CI-AF) qui m'a été remise hier (NDLR : lundi 29 mai) au cours d'une soirée. C'est un comité qui œuvre en faveur du bien-être de la femme et des enfants à travers la promotion des bonnes pratiques traditionnelles et la lutte contre les mauvaises pratiques telles que l'excision », a-t-elle déclaré à sa sortie d'entretien.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.