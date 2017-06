Ile Maurice: Commission drogue - Ras Natty Baby reconnaît avoir contacté des détenus en prison, mais...

Après les 15 gardes-chiourmes, place maintenant aux policiers de passer sur le gril de Paul Lam Shang Leen. En particulier ceux qui étaient ou sont affectés à l'Anti-Drug & Smuggling Unit. Le président de la commission d'enquête sur la drogue prend très au sérieux les relevés téléphoniques obtenus grâce aux portables saisis en prison. La commission s'intéresse principalement aux personnes qui ont perçu d'importants dépôts sur leurs comptes bancaires et ceux qui ont effectué des allers-retours dans le pays pour des raisons inconnues et douteuses. Les nombreuses conversations avec les condamnés dans le trafic de drogue sont épluchées au moindre détail. Chaque audition permet de comprendre un peu plus le modus operandi des trafiquants de drogue dans le milieu carcéral. L'audition des avocats, mais aussi de certains douaniers, est également attendue dans un avenir proche.

«C'est surtout sur une base humanitaire et sur le fond de l'amitié que je suis resté en contact avec eux.» Ce sont les propos de Joseph Nicolas Emilien, plus connu comme Ras Natty Baby, qui a été auditionné devant la commission d'enquête sur la drogue mercredi 31 mai. Le seggaeman, ex-compagnon de la détenue Lina Gentil, a été convoqué par rapport aux nombreux appels qu'il a effectués sur les portables saisis en prison. Voici un extrait de son audition :

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.