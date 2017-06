Burkina Faso: Sit-in au ministère des affaires étrangères

Les agents du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur observent un sit-in du 30 mai au 1er juin 2017. Ils réclament l'examen rapide de leur plateforme revendicative qui porte sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

A l'appel du Syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères (SAMAE), les agents dudit ministère ont entamé un sit-in de 72 heures le 30 mai dernier. Ils ont simplement abandonné les bureaux pour réclamer l'examen et la satisfaction de leur plateforme revendicative qui met l'accent sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. « Nous avons entamé un arrêt de travail de 72 heures hier.

Cet arrêt de travail a été décidé par l'assemblée générale du syndicat qui regroupe l'ensemble des militants et des sympathisants, pour exiger la satisfaction de notre plateforme revendicative. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Les conditions de vie et de travail parce que si vous rentrez dans les bureaux, les conditions dans lesquelles les gens travaillent sont inacceptables. Il s'agit aussi des textes qui régissent la carrière des agents. C'est un ensemble de préoccupations que nous avons soumises au ministre Alpha Barry à sa prise de fonction, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de solution », a indiqué Jean Didier Wendpanga Ramdé, secrétaire général du SAMAE.

A l'en croire, une négociation avait été entamée entre le ministère et le syndicat. Malheureusement, le dialogue n'a pas été franc. Dès sa prise de fonction, a-t-il poursuivi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a mis en place un comité de réflexion qui regroupe l'ensemble des cadres du ministère, le secrétaire général, les conseillers techniques et les conseillers généraux des structures rattachées. « Ce comité a réfléchi et a produit un rapport qui fait ressortir les difficultés du ministère et des propositions de solutions. Malheureusement, le ministre a estimé qu'il n'est pas lié par les travaux du comité que lui-même a mis en place », a déploré le SG Jean Didier Wendpanga Ramdé.

Pour lui, seule la mise en œuvre de ce rapport peut résoudre le problème à la crise qui secoue le ministère. « L'agent du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur vit dans des conditions de travail et de vie difficiles, vit des conditions en déphasage avec ce que son travail lui demande sur le terrain aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur », a repris Abdoul Karim Bandaogo, secrétaire national à la mobilisation du SAMAE.