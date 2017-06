Burkina Faso: Crise à l'hotel Silmande - Le cri du cœur du personnel

A la CAN des cadets qui vient de s'achever au Gabon avec le sacre du Mali le 28 mai 2017, le Niger a occupé le 4e… Plus »

Nous demandons au chef de l'Etat, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, l'ouverture d'une enquête sur la privatisation de Silmandé et une expertise de sa gestion depuis son ouverture.

Rendez « à César ce qui est à César et à DIEU ce qui est à DIEU ». Ainsi parlait Jésus et c'est d'actualité, parlant du Silmandé aujourd'hui.

C'est ainsi qu'également on compte après 4 ans de fonctionnement, 4 DG et 4 DFC.

Toute cette gestion opaque est la cause première de la rupture de contrat avec la chaîne GOLDEN TULIP, et SOPATEL a craché au bassinet.

Le matériel commandé a été une couverture pour équiper d'autres lieux. Il serait malhonnête d'estimer cette rénovation à 11 milliards et demi de F CFA avec des travaux d'extension (salles de réunion) de plus de 600 millions de F CFA portant sur les salles de réunion, salles qui sont en réalité en train de peser sur le Silmandé original, avec des risques sur la stabilité de celui-ci.

Il n'est point besoin d'être expert pour savoir que ce n'est que poudre aux yeux ! Le matériel ancien vendu, a été remplacé par un matériel de moindre qualité et de moindre résistance, commandé avec exonération de douane. Le contenu de certains conteneurs arrivés à l'hôtel a été simplement ressorti pour d'autres destinations. Il n'est point besoin de s'étonner quand certaines personnes voient un autre repreneur derrière l'ombre de M. Nassa Idrissa, surtout qu'après l'ouverture de l'hôtel, aucune inspection du gouvernement n'a relevé les points non respectés du cahier des charges et la surévaluation du montant de la rénovation.

L'offre technique, si elle n'est pas le seul élément, est quand même éclairant et c'est le volet le plus écœurant pour le personnel dont la plupart sont des travailleurs qualifiés dans le domaine.

L'on pourrait, sans se tromper, dire que certaines pratiques douteuses ont contribué à ce que SOPATEL soit adjudicataire. En effet, seule une chaîne internationale devait gérer cet hôtel, au regard de son standing et de ce qu'il représente pour le pays, alors que SOPATEL n'en est pas une, mais elle pouvait faire appel à une chaîne internationale pour sa gérance. Ceci ne consistait pas un point handicapant pour SOPATEL. Pour comprendre ce marché de dupes, il faut remonter aux différentes offres et trouver un semblant de piste pouvant donner un bref aperçu sur des pratiques inavouables.

Ainsi le Silmandé fut à nouveau sur le marché et malgré la présence de chaînes internationales telles le groupe Accord et AZALAI, il fût cédé à un groupe (SOPATEL) monté juste pour cette occasion, puisque n'ayant aucune expérience de l'hôtellerie de grande chaîne.

Ceci est le cri du cœur du personnel de l'Hôtel Silmandé, parvenu à notre Rédaction. Les auteurs demandent aux plus hautes autorités du pays d'ouvrir une enquête sur la privatisation dudit hôtel et une expertise de sa gestion. Lisez plutôt pour en savoir davantage !

