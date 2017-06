Congo-Brazzaville: 10 ans du quotidien - L'AASSEC célèbre l'événement avec Les Dépêches de Brazzaville

Créée en 2016 en France par Carolle Amandine Duri née Doussou d'origine congolaise, l'Association aide soutien secours aux enfants congolais (Aassec) a partagé sa joie en célébrant avec Les Dépêches de Brazzaville, son partenaire privilégié, le dixième anniversaire de son quotidien.

L'Aassec a pour but d'aider et de soutenir les orphelins congolais, les jeunes filles mères et les personnes ayant des problèmes médicaux dans tous les départements du Congo. A l'occasion du dixième anniversaire du quotidien Les Dépêches de Brazzaville, la représentation nationale (Congo) de cette association, sous la houlette de son vice-président, Wilfrid Olo, a partagé la joie de célébrer cet événement avec l'ensemble des agents de cette entreprise.

« Nous avons participé à la célébration du 10è anniversaire du quotidien Les Dépêches de Brazzaville qui est notre partenaire principal. A cette occasion, nous avions remis officiellement et à titre symbolique l'un de nos outils (un tee-shirt Lacoste avec le logo d'Aassec au patron des Dépêches de Brazzaville également président de l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), monsieur Jean Paul Pigasse pour son apport multiforme à l'Aassec », a déclaré Wilfrid Olo.

Par ailleurs, l'idée de s'investir en faveur des jeunes enfants démunis de ce pays, est née de l'expérience de sa présidente, qui a rencontré des difficultés énormes dans sa vie, liées au contexte socioéconomique du pays, avant de s'envoler pour la France à fleurs d'âge (13 ans). C'est pourquoi, ayant pour objectif principal de venir en aide aux enfants défavorisés du Congo et des pays limitrophes ; l'Aassec ne cesse de mener des actions dans ce sens. Elle a entrepris, le 26 mai, une visite de soutien en vivres aux enfants des orphelinats Maison de la Charité et Fatima à Mpila dans le cinquième arrondissement de Brazzaville.

Signalons que lors de son séjour en septembre dernier, à Brazzaville où elle entend désormais implanter son association, la présidente de l'Aassec, qui n'a pas pour autant délaissé ses origines, avait visité le musée-galerie du Bassin du Congo. Ce qui lui avait permis d'apprécier à sa juste valeur cet espace culturel des Dépêches de Brazzaville. « Je ne m'y attendais pas, une vraie mise en valeur de la culture congolaise et africaine. De l'art qui symbolise les échanges souhaités de nos jours sous de nouvelles formes. Cette richesse peut être transmise à des générations futures. Toutefois, dans un avenir très proche, nous pourrons faire visiter cette galerie aux enfants congolais dès que nous nous serons installés ». Et d'ajouter :« Si du jour au lendemain dans mon pays l'Aassec prenait de l'ampleur, j'aimerais aller à l'étranger, dans d'autres pays d'Afrique, avec le nom de mon pays d'origine qui est le Congo, apporter ce que l'on peut apporter. Dans nos conquêtes nous pourrons organiser des rencontres avec les jeunes, les sensibiliser aux pratiques saines de la vie ».

L'Aassec est joignable aux (+242) 06.802.73.13 / aassecongo@gmail.com ou en France par l'adresse suivante : BP 40115-40002 Mont-de-Marsan France.