Burundi: Le président Pierre Nkurunziza destitue vingt-trois militaires

Du côté de l'opposition, de la société civile et une partie de son camp, l'on juge au contraire que ce troisième mandat est contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha, ce qui précipite le pays dans une grave crise qui perdure.

Le 20 avril 2000, les négociations interburundaises s'était soldées par l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha (Tanzanie). Résultat : les différents mouvements rebelles essentiellement hutus dont le CNDD FDD, aujourd'hui au pouvoir, avaient fusionné avec l'ancienne armée majoritairement tutsie pour former les forces armées burundaises. Mais depuis le coût d'Etat manqué sus-évoqué, beaucoup de militaires ont rejoint dans le maquis les mouvements rebelles naissants dans le but de renverser l'actuel président burundais.

