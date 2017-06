Afrique: Le Directeur général de la FAO salue un traité historique visant à mettre fin à la pêche illégale

Dans un rapport intitulé « Enfances volées », et publié le 30 mai, l'ONG "Save the… Plus »

Il s'est également fait écho des nombreux avantages que ce traité devrait générer, notamment la promotion d'une pêche marine durable, l'amélioration des moyens d'existence et de la sécurité alimentaire des communautés côtières et la baisse des activités illégales, souvent liées à la pêche INN, telles que la contrebande, les abus de travail et l'esclavage.

Plusieurs exigences techniques relatives aux pays en développement sont également au programme. Un groupe de travail ponctuel se réunira plus tard dans la semaine pour élaborer des recommandations destinées à instaurer des mécanismes de financement qui devront permettre à tous les membres, y compris les petits Etats insulaires en développement situés dans certaines des zones de pêche les plus riches au monde, de pouvoir remplir leurs tâches.

La meilleure manière de procéder correctement à l'échange et à la publication des informations en temps réel, lorsque les Etats portuaires devront signaler les violations à l'Etat du pavillon du navire et aux autorités régionales, figure également parmi les différents protocoles qui seront discutés.

Le traité négocié par la FAO restreint l'accès aux ports des navires de pêche ne respectant pas les règles. Il s'agira notamment d'avoir en leur possession des licences d'exploitation en bonne et due forme et d'être totalement transparents sur les espèces de poissons et la quantité capturée. Ce traité est le résultat de plusieurs années d'efforts diplomatiques destinés à lutter contre la pêche INN, un phénomène qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons (soit 23 milliards de dollars de pertes chaque année) et qui menace les efforts visant à instaurer une pêche durable dans les océans du monde.

