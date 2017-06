Burkina Faso: L'Eglise malienne et Swissleaks - Qui a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon ?

On avait cru qu'on ne pouvait servir deux maîtres à la fois, en l'occurrence Dieu et Mammon. Il va falloir reviser l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6 verset 24. A 73 ans, monseigneur Jean Zerbo semble, en tout cas, être parvenu à concilier l'inconciliable ?

L'archevêque de Bamako vient, en effet, d'être épinglé par le journal « Le Monde » qui a révélé l'existence de sept comptes bancaires en Suisse appartenant à des responsables de la Conférence épiscopale malienne (CEM).

Connexions maliennes sur un terrain pour le moins inattendu des Swissleaks qui avaient défrayé la chronique en février 2015 après que le Consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) eût mis au grand jour le vaste système planétaire de fraude initié par le britannique HSBC.

Alors, les répliques de ce séisme financier d'une forte amplitude s'étaient propagées sur tous les continents, menaçant d'emporter politiciens, hommes d'affaires, artistes, sportifs de renom. Mais que le tsunami déferle jusque dans les presbytères, voilà qui est, pour le moins qu'on puisse dire, surprenant.

Outre Mgr Zerbo, les soutanes de Jean Gabriel Diarra, évêque de San et ancien président de la CEM ainsi que Cyprien Dakuou, nommé secrétaire de la même CEM en 2004 sont également éclaboussées par ce scandale qui pourrait diviser l'Eglise famille du Mali.

Si l'on en croit les révélations du canard, les comptes suspects des prélats auraient été ouverts en 2002 au Crédit lyonnais de... Monaco avant d'atterrir à HSBC Private Bank de Genève en passant par le Crédit agricole et le Crédit Foncier, un parcours tortueux comme savent si bien l'emprunter les placements qui ont de bonnes raisons de brouiller leurs pistes.

Au total, les comptes en question contenaient en 2007, date des derniers relevés bancaires, la rondelette somme de 12 millions d'euros (soit 7, 8 milliards de francs CFA) répartis à parts égales entre les trois invités au repas de Mammon (avec chacun son code client) qui auraient rencontré à plusieurs reprises des banquiers suisses pour discuter de la dîme, pardon du taux de rémunération fixé à 5%.

Des fonds toujours actifs qui ne seraient jamais pourtant apparus dans les livres comptables de la CEM. Les deux parties finissent du reste par se mettre d'accord pour confier la gestion à la banque d'une partie du portefeuille dont 50% seront capturés pour en optimiser la rentabilité.

Le principal incriminé a beau dire pour sa défense n'avoir jamais ouvert de comptes personnels à l'étranger et qu'il s'agirait en l'espèce d'un vieux compte hérité de l'Ordre des missionnaires d'Afrique - les fameux Pères Blancs , l'article bien sourcé et documenté de notre confrère français jette le trouble, une fois de plus, sur le rapport aux biens matériels de ces hommes d'Eglise qui savent si bien regarder l'argent de haut sans jamais... le perdre de vue, même dans des régions comme au pays de Modibo Keita où la plupart des paroissiens (2,4% de la population) tirent le diable par la queue. Il ne manquerait plus d'ailleurs que ce soit les deniers du culte des fidèles impécunieux qui aient élu domicile sur les bords du Lac Léman sans qu'ils en profitent vraiment.

On ne va certes pas s'empresser de condamner sans possibilité de rémission ces « pauvres » prélats, mais force est de reconnaître que ces opérations pour le moins opaques jettent un discrédit sur la hiérarchie catholique malienne (et ailleurs ?) où la notion de redevabilité n'existe pas dans le dictionnaire ecclésiastique si ce n'est peut-être chez le bon Dieu.

Le hic est que ce gros pavé dans le Djoliba arrive au pire moment pour Jean Zerbo à qui on dresse pour ainsi dire une couronne d'épines alors qu'il vient d'être créé cardinal, pas plus tard que le 21 mai dernier par le pape François et que le consistoire, la cérémonie officielle d'installation doit avoir lieu le 28 juin prochain au Vatican.

Dieu, que la barrette et l'anneau cardinalices seront particulièrement lourds à porter ce jour-là, même si le Saint-Siège n'est pas à un scandale près, surtout pas en matière d'argent que l'actuel pape des pauvres a fort opportunément baptisé « le fumier du diable ». Un fumier où hélas, mêmes les saints font pousser les fruits du lucre.

Comme quoi sous la robe, il y'aura toujours... l'Homme.