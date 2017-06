Burkina Faso: Photo journalisme - L'image de la défaite koglweogo

L'histoire est pleine de photos de reporter qui ont, par leur puissance, changé le cours de l'histoire. Il nous semble que la photo du koglweogo de Boulkiemdé à la tête bosselée est de celles-ci. Elle signe la fin d'un mythe, celui du justicier intrépide et invincible que le koglweogo veut donner de lui.

Pour ne pas hérisser les poils des défenseurs des koglweogo ni donner l'urticaire à leurs pourfendeurs, remettons les pendules à l'heure : ce texte ne vise ni à disséquer le phénomène koglweogo ni à porter un quelconque jugement sur leurs agissements. Il se veut si cela est possible, par-delà le bien, le mal pour emprunter à Nietzsche le titre d'un de ces ouvrages.

C'est une analyse sémiologique d'une image photo d'un koglweogo prise après l'expédition punitive des koglweogo sur le village de Tialgo qui s'est rapidement muée en débandade et en débâcle pour ces péquenauds justiciers.

Cette photo montre un koglweogo, à en juger par sa tenue, après la bataille. Il est assis à même le sol, certainement dans la cour d'un dispensaire. On ne voit pas bien son visage qu'il a tourné au trois quarts, et vu les rides, ce n'est plus un jeune homme. Un plus que sexagénaire, apparemment. Il semble perdu, surpris peut-être par la tournure des choses et la fulgurance de la défaite.

Ce regard rivé au sol semble n'avoir pas encore émergé de la surprise, il tente de s'arrimer au sol pour échapper au vertige intérieur et au tourbillon des éléments tout alentour.

Ce qui attire d'emblée l'attention, c'est la tête de l'homme, cabossée, bosselée, accidentée comme si l'homme sortait d'un tête- à- tête avec un taureau de corrida ou d'une collision avec un train. On a rasé quelques zones du crâne pour y apposer des pansements.

Des touffes de cheveux comme des buissons, çà et là. On éprouve certes de la compassion pour ce vieil homme blessé et on se demande bien ce qu'il est bien venu chercher dans cette galère. Et puis, le regard s'attarde sur la nouvelle géographie de ce crâne faite de monts et de vaux et un sourire irrépressible affleure.

Tout homme est cynique et c'est le propre du rire de se faire aux dépens d'autrui. On ne peut s'empêcher de sourire face à ce crâne devenu un paysage accidenté à force de coups de gourdin assénés avec méthode. Les internautes, dont l'espièglerie n'a d'égal que leur imagination phosphorescente, ont baptisé cette coupe capillaire « la coiffure Tialgo ».

Cette image a fait la une de tous les quotidiens burkinabè et a été virale sur les réseaux sociaux. C'est le signe qu'elle génère quelque chose de puissant et informe, bien au-delà des mots, qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil des koglweogo : une tache noire qui annonce peut-être l'éclipse totale de leur étoile.

En effet cette photo de ce chevalier à la Triste Figure opère comme une arme de destruction massive, elle pulvérise l'image de virilité et de puissance que cette organisation s'est construite à grand renforts de photos d'hommes paradant en armes, arborant une tenue traditionnelle jaune ou ocre trempée dans des décoctions mystiques et chevauchant de grosses cylindrées SANILI comme des cavaliers de l'apocalypse. Une large frange de l'opinion les pare des oripeaux de courage et d'invincibilité.

Cette réputation a été bâtie à coups de rodomontades, de défiance de l'autorité, de poses photo avec des bandits ficelés comme des saucisses.

Les médias ont largement contribué en mettant l'arsenal narratif et l'imagerie pour élaborer la mythologie du nouveau justicier en guenilles, du Zorro rural venu de l'arrière-pays pour débarrasser la cité de ses bandits, de ses fonctionnaires véreux et de ses FDS, tous ripoux.

Et surgit cette photo dont on ne connait même pas l'auteur, mais dont l'effet est destructeur pour leur mythe.

Dans l'imagerie populaire, le koglweogo incarne le Gandaogo, le héros transgresseur qui, dans la société moaga, fait tomber les interdits et élargit l'aire de liberté à toute la communauté ; malheureusement cette photo assassine le mythe en montrant que Zorro a le ciboulot mou comme un œuf dur.

Elle agit comme une métonymie, elle est une partie qui vaut pour tous. Cet homme n'est plus seulement un koglweogo, il devient le porte-étendard, un qui vaut pour tous.

Quelles conséquences immédiates après cette photo ? Il est connu que celui qui règne par l'image périra aussi par l'image. Et on peut parier que beaucoup de leurs soutiens les abandonneront pour cette déchéance.

Un mythe qui déchoit fortement déçoit. Icare qui monte au ciel est vivement applaudi, mais qu'il chute et tous ces zélateurs lui reprochent de n'avoir pas étreint le soleil.

Nous avons lu une interview d'un des doctes soutiens et théoriciens de la koglweogo attitude qui a, pour la première fois, montré moins d'entrain à les défendre. N'est-ce pas le signe que la photo a commencé son travail de sape ? Ne dit-on pas que la défaite est orpheline...

Il est vrai que cette photo, malgré sa puissance de démystification, ne mettra pas fin au phénomène des koglweogo, mais elle restera comme la tache noire dans l'œil de leurs admirateurs.

A moins qu'ils ne nous offrent l'image de la capture de notre ennemi public n°1, c'est-à-dire Malam Dicko, tenu en laisse par un koglweogo!