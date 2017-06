Burkina Faso: Plan stratégique 2017-2021 des Impôts - Mille milliards pour garnir l'assiette

La Direction générale des Impôts a organisé une session de validation de son Plan stratégique 2017-2021. Objectif, transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois au profit de tous et induisant l'amélioration du bien-être social. C'était dans la matinée du mercredi 31 mai 2017 à Ouagadougou.

Le département de l'Economie, des Finances et du Développement est sollicité pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) à hauteur de 9 825, 2 milliards de FCFA, soit 63,8% pour les ressources de l'Etat auxquelles la DGI, elle seule, doit contribuer à environ 55,1%.

En effet, après l'exécution de son premier plan stratégique 2007- 2015 qui est arrivé à échéance, la Direction générale des Impôts (DGI) s'est engagée dans un processus d'élaboration d'un deuxième plan afin de se projeter dans l'avenir. C'est à cet exercice que les agents des impôts et les experts se sont livrés pendant deux mois.

Ce nouveau document est une nouvelle vision dans laquelle la DGI veut inscrire son action dans les prochaines années pour être en phase avec le nouvel environnement fiscal.

Le présent plan stratégique repose sur trois grandes orientations (mobilisation des recettes budgétaires pour financer les actions du PNDES, construire une relation de partenariat et de confiance avec le contribuable et améliorer les performances de la DGI par le management moderne des capacités institutionnelles et organisationnelles) et 17 axes déclinés en actions et activités (promouvoir l'éthique et la déontologie, sanctionner les actes de corruption, lutter contre la fraude, renforcer le recensement des contribuables, etc.).

Dans cette optique, le directeur général de la DGI, Adama Badolo, dira que l'ambition de sa structure, c'est d'être moderne, performante et d'offrir des services de qualité aux contribuables en améliorant le niveau de collecte des impôts.

Et d'ajouter que c'est une continuité du précédent rapport à travers une informatisation intégrale de l'Administration et des services en ligne. A l'en croire, l'innovation majeure sera la télédéclaration par les contribuables, c'est-à-dire payer leurs impôts à partir de leur bureau via internet. Pour lui, la législation fiscale sera davantage simplifiée et qu'à l'horizon 2021, c'est plus de mille milliards que la DGI devra pouvoir engranger.

L'essentiel du Plan stratégique a été élaboré par 30 agents de la DGI avec l'appui des experts du cabinet CERPAMAD et ARYAN&CO, a souligné Souleymane Séré, expert-comptable et représentant de ces cabinets. A son avis, la DGI doit être une forte institution pour mobiliser des ressources.

« Tous les axes d'orientation sont en rapport avec les objectifs prioritaires fixés par le PNDES et les agents de la DGI entendent les défendre si bien que toutes les stratégies ont été définies à l'interne par les acteurs», a-t-il précisé.