Cameroun: La crise de vieillissement du barrage de Lagdo

35 ans après sa mise en service et faute d'entretien, cet ouvrage n'est plus en mesure de couvrir les besoins en énergie du Grand-Nord. Les coupures d'énergie électrique dans le septentrion sont montées d'un cran.

Alors que les populations des régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême Nord se plaignent des délestages répétitifs, il leur est annoncé que la situation va encore s'aggraver.

Le 10 avril dernier, le directeur régional Nord, Extrême-Nord et Adamaoua d'Eneo Cameroun, Bassoro Hayatou, rend public un communiqué dans lequel il indique : «Chaque localité/quartier aura une fréquence d'interruption d'énergie électrique de deux à trois jours à compter du mois d'avril 2017 et ceci dans les tranches horaires allant de 6 heures à 22 heures». Les habitants doivent s'accommoder à cette nouvelle donne parfois accrue par la survenance de pannes des équipements de Eneo. En plus, de nombreuses villes frontalières comme Mozogo, Maga, Gobo, Darak (Extrême Nord) ne jouissent pas des joies de l'énergie électrique durant des mois.

Certaines de ces zones sont pourtant visées par la secte terroriste Boko Haram. On peut citer l'attaque de la nébuleuse du 4 janvier dernier à Mozogo qui a fait deux morts. Une exaction qui n'est pas la première dans la localité. La note de Bassoro Hayatou justifie le réajustement du faible rationnement par «l'augmentation de la demande en énergie électrique». Des raisons servies aux usagers depuis plusieurs années.

En 2016, déjà, l'opérateur de production et de commercialisation de l'énergie électrique, Eneo, pointait du doigt la forte demande, l'ensablement du barrage hydroélectrique de Lagdo, la principale source de production dans le réseau interconnecté Nord.

Des problèmes qui ont une fois de plus été passés en revue le 29 mai dernier lors de la visite du ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee) à la centrale hydroélectrique de Lagdo (Garoua). A sa suite, les directeurs généraux de Eneo, de Camwater et de la Société nationale de transport d'électricité (Sonatrel). Basile Atangana Kouna a tenu à mentionner les efforts qui ont été faits jusqu'ici pour régler le problème d'approvisionnement en énergie électrique dans le grand Nord. «Lorsqu'en 2015 et en 2016 nous avons constaté la mauvaise hydrologie sur ce versant, j'ai directement instruit la société Eneo de démobiliser un module de 20Mw de la centrale d'Ahala à Yaoundé, pour le remonter à Djamboutou à Garoua», a indiqué le Minee. Une initiative qui peine à porter des fruits sur le terrain. D'où les aménagements prévus pour les mois à venir. «Le concessionnaire Eneo va installer et rendre opérationnelle, au plus tard au mois de juillet 2017, une centrale thermique de 10 Mw à Maroua. [... ] En 2018, il est attendu également d'autres améliorations pour le bien-être de nos populations. [... ] La société Eneo va construire deux centrales solaires à Maroua et à Guider, d'une capacité respective de 15 et 10Mw, soit 25 Mw au total. Les procédures de contractualisation des entreprises sont déjà en cours», a énuméré Basile Atangana Kouna