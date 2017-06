Sous la présidence de Sidi Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, l'Agence Emploi Jeunes a organisé la cérémonie de lancement officiel de l'édition 2017 des Formations Complémentaires Qualifiantes (FCQ). Cette cérémonie a eu lieu le mardi 30 mai 2017 dans un centre commercial à la Riviera Palmeraie d'Abidjan-Cocody.

La formation complémentaire qualifiante est un dispositif permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de reconversion, de recyclage et de requalification. La mise en œuvre de ce dispositif permet de réduire l'écart entre les formations de base des jeunes et les profils exigés par les entreprises.

Selon le ministre Sidi Touré, ce dispositif doit faciliter l'insertion des demandeurs de premier emploi et anticiper sur les besoins en personnel des entreprises dans le cadre d'une véritable approche de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Le premier responsable ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a dit : « En 2016, ce sont 1.821 jeunes dont 1202 hommes et 613 femmes qui ont bénéficié de 35 types de formation, pour un montant total de 1 187 800 000fcfa, mobilisé par le gouvernement en termes de prise en charge des formations effectuées par les cabinets, et d'indemnités de stages versées aux jeunes.

Pour 2017, c'est 2.685 primo demandeurs d'emploi qui bénéficieront de ces formations additionnelles, pour une prise en charge de 1 616 925 000 f CFA. Les formations complémentaires qualifiantes constituent un formidable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel, par une meilleure adéquation des compétences avec les besoins des entreprises. Et c'est à cet effet que j'invite tous les jeunes, diplômés, primo demandeurs, en quête d'emploi ou de qualification, à participer massivement à ces sessions de formation. Et ce projet s'étend sur toute l'étendue du territoire national, avec une proportion d'au moins 30% de femmes».

Quant à Jean Paul Denoix directeur général de ce centre commercial qui est l'un des premiers partenaires de l'agence emploi jeunes, il a tenu à rassurer le ministre Sidi Touré et tous ses collaborateurs de son engagement à prendre plus de trente jeunes diplômés dans plusieurs secteurs en rapport avec les activités de son centre. Il faut rappeler que l'agence emploi jeune est le guichet unique en Côte d'Ivoire qui œuvre au quotidien pour la promotion de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des jeunes.