La population du Bini-Abongui dans la circonscription de Kouassi-Datékro-Boahia, dans le département de Tanda a reçu le vendredi 26 mai un don de sucre de la part du député Sonan Jean-François.

Pour le député de Kouassi-Datékro/ Boahia, ce geste représente la continuité des actions de son géniteur, Sonan Amara, ancien roi du royaume Abongui. « Cette cérémonie de remise de don de Ramadan n'est pas à sa première édition. Car elle se faisait depuis au temps de mon père. Donc, je ne fais que poursuivre ses bonnes œuvres », a -t-il fait savoir. L'objectif de ce don, est de soutenir les parents du Bini-Abondji dans cette période de jeûne considérée comme moment de partage et de recherche de bénédictions. Ce don de 4 Tonnes soit 150 sacs de 25kg de sucre d'un coût total de 2.737.500FCFA a été partagé dans les deux (02) sous-préfectures aux parents des 38 villages et campements confondus.

Par ailleurs, à l'occasion de la fête des mères célébrée samedi 27 mai 2017, le député a mis la joie de vivre au cœur des mamans et aussi les a encouragées à se mettre ensemble pour un développement durable dans la circonscription. « Mieux vaut apprendre à pêcher du poisson à quelqu'un que de lui en donner à manger », a-t-il dit. Pour une valeur de 2.390.000FCFA, ce don est reparti comme suit. 1.102.000 espèces repartis sur les 38 villages et campements, 888.000FCFA de produits et matériels Agricoles repartis sur 4 groupements de Femmes (Kouassi Datékro, Sénandé, Yaobilékro, Daboyaokro), 350.000FCFA en dons emballés repartis aux 38 vielles femmes les plus âgées par village, 30.000FCFA espèces à la femme la plus âgée des 38 femmes et 20.000FCFA espèces aux chefs témoins à la cérémonie.