communiqué de presse

Dégager une feuille de route pour le secteur du tourisme en vue de redynamiser le secteur et faire du tourisme une industrie plus performante, innovante et axée sur le développement économique : Tel est l'objectif des Assises du Tourisme qui se tiendront le 2 juin 2017 à Hennessy Park Hotel à Ebène.

Cette initiative du ministère du Tourisme verra la participation d'environ 250 professionnels des secteurs public et privé notamment les ministères concernés, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'Ile Maurice, les tours opérateurs, les agences de voyages, les représentants de taxis, les ONG, et l'association des artisans, entre autres.

Les Assises du Tourisme 2017 ont comme but la création d'un cadre qui soutiendra la croissance de l'industrie et lui doté d'outils nécessaires pour opérer plus efficacement dans l'économie mondiale tout en profitant des opportunités offertes par les nouveaux marchés notamment en Asie et en Afrique.

Selon le ministre du Tourisme, M. Anil Gayan, les Assises du Tourisme sont non seulement une occasion de remettre en question le secteur mais également de définir quelle stratégie adopter afin de rendre le secteur pérenne. 'Ces Assises donneront un nouvel élan pour que l'industrie soit performante, profitable et relève les défis auxquels elle fait face, avance M. Gayan.

M. Kevin Ramkaloan, directeur de la MTPA, souligne que l'industrie touristique, le gouvernement et la société civile doivent travailler ensemble pour définir les piliers futurs de développement du secteur pour que Maurice puisse atteindre ses objectifs de croissance pour le secteur touristique sur les prochaines années.

'Les Assises du Tourisme organisées cette année se veulent une ressource pratique pour l'industrie du tourisme et les décideurs à l'échelle nationale. Il s'agit d'une opportunité pour mieux comprendre les tendances, profiter des opportunités et devenir plus innovantes afin de développer notre avantage concurrentiel', explique M. Ramkaloan.

Quatre thématiques

Les Assises se dérouleront autour de quatre thématiques principales dont l'Accessibilité, la Visibilité, l'Attractivité de la destination et le Tourisme durable. Des sous-comités ont été constitués deux semaines avant la tenue des Assises et des représentants des secteurs public et privé se sont penchés sur les quatre thèmes en vue d'identifier les problèmes auxquelles font face l'industrie touristique et de dégager des recommandations.

Lors des Assises, les recommandations seront présentées et les participants auront des discussions en vue d'établir un plan stratégique à court et à moyen terme pour le secteur. De plus, des ateliers de travail seront organisés sur les trois prochains mois afin d'enrichir les travaux engagés par les acteurs professionnels autour des quatre thématiques identifiées au niveau national en prenant compte les spécificités du marché.

Le tourisme- Créateur de richesse et d'emplois

À l'échelle mondiale, le tourisme est l'un des secteurs d'activité qui se développe le plus rapidement et comme créateur de richesse et d'emplois, il représente une part très importante de l'économie locale.

Les acteurs du secteur s'accordent pour dire qu'il est primordial que la qualité de l'offre touristique locale soit originale et s'inspire des désirs et des besoins de la clientèle actuelle et future.

Ainsi la concertation entre les acteurs de l'industrie est un élément important afin que les solutions et activités développées et mises en œuvre se révèlent complémentaires. L'objectif pour tous est d'offrir une expérience touristique enrichie, mettant de l'avant l'authenticité de notre destination.