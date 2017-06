Ile Maurice: Série d'activités pour marquer la Journée mondiale des océans 2017

communiqué de presse

Des visites guidées au parc marin de Blue Bay les 3 et 4 juin 2017 marqueront le coup d'envoi des activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale des océans observée le 8 juin chaque année. Cette manifestation est une initiative du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et des Services maritimes.

Une exposition de posters et la diffusion d'un film sont prévues au centre du parc marin de Blue Bay. Le public bénéficiera aussi de visites guidées gratuites en bateaux à fond de verre. Des scientifiques du ministère agiront comme guides lors des sorties en bateaux.

Les activités au parc marin visent à sensibiliser le public sur l'élevage des coraux qui peut atténuer les effets négatifs tel que le changement climatique. Elles visent également à mettre l'accent sur la gestion responsable qui est nécessaire pour préserver la biodiversité marine et côtière du parc marin.

Autres activités

La communauté des pêcheurs sera conviée le 4 juin 2017 à participer à une régate qui se tiendra à Pointe des Régattes à Mahébourg. Une animation musicale est prévue pendant la journée suivie d'une remise de prix. Cette initiative bénéficie du soutien de la Mauritius Tourism Promotion Authority.

La Journée mondiale des océans sera aussi marquée par l'inauguration le 8 juin 2017 du nouveau bâtiment de l'Institut océanographique de Maurice (MOI) à Albion. Le Ministre Mentor et Ministre de la Défense et Ministre de Rodrigues, Sir Anerood Jugnauth, procèdera à l'inauguration.

Une exposition sur le thème de la Journée 'Océan sain, planète saine' aura lieu au MOI. Les étudiants du cycle secondaire et tertiaire y seront conviés. Une dizaine d'institutions participeront à cette exposition notamment le Rajiv Gandhi Science Centre, la garde-côte nationale, le Fisheries Protection Service, l'Université de Maurice, l'Université de Technologie, et l'ONG Mauritius Marine Conservation Society.

La Journée mondiale des océans

Cette année, la Journée a pour thème 'Océan sain, planète saine'. L'objectif est de sensibiliser le public que les océans sont le cœur de notre planète. Les océans régulent le climat, nourrissent des millions de personnes chaque année, produisent de l'oxygène, sont l'habitat d'un ensemble de faune et de flore, et fournissent des médicaments importants, entre autres. Il est ainsi impératif de prendre soin des océans afin d'assurer la santé et la sécurité de nos communautés et des futures générations.

Les pressions humaines, dont la surexploitation, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que les pratiques d'aquacultures non durables, la pollution marine, la destruction de l'habitat, les espèces exotiques, le changement climatique et l'acidification des océans ont des effets négatifs majeurs sur les océans et les mers.