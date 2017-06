Cameroun: Port autonome de Kribi - La mise en service approche

Lancée par le Centre pour l'environnement et le développement (CED) basé à Yaoundé,… Plus »

Que dire sur l'aménagement en vue de 13 ha de terre dédiés aux activités logistiques ? Notre source explique que la première phase de construction du port était prioritairement axée sur les ouvrages portuaires dont la digue, les deux terminaux, stations d'épuration des eaux, des bâtiments administratifs, etc. Mais pas de zones logistiques, notamment les aires de stockage et autres magasins.

« Des opérations qui prennent également beaucoup de temps », à en croire Patrice Melom. Dans la foulée, le port est en train d'acquérir des balises d'orientation des navires, des équipements de surveillance et de prévisions météorologiques, etc.

Globalement, il est question d'aménagement des aires de stockage ; d'acquisition de matériels et de remise en exploitation d'équipements de manutention, système de communication et d'aide à la navigation. Sur ce dernier point, Patrice Melom rappelle que « ça va bientôt faire deux ans que ces équipements sont parqués au port, subissant les intempéries dont les affres des vents marins.

