Cameroun: Lions indomptables - Union de Douala en sparring-partner

Le groupe d'Hugo Broos affronte le club ce jeudi au stade militaire de Yaoundé

En stage depuis lundi dernier à Yaoundé, les Lions indomptables auront droit à un premier test ce jeudi après-midi au stade militaire face à Union de Douala, club de Ligue 1. Une rencontre à enjeux pour Hugo Broos et ses poulains ? Pas vraiment. Même si le technicien belge doit bien pouvoir en tirer quelque chose, ce n'est pas ce jour qu'on pourra se faire une idée sur l'état d'esprit et le niveau du groupe. Et pour cause, Hugo Broos ne dispose toujours pas de l'ensemble de son effectif. Au moment où nous mettions sous presse hier, deux joueurs, André Onana et Lucien Owona, avaient rejoint les 12 présents. A ceux-là, il faut ajouter les dix locaux convoqués pour permettre au groupe de s'entraîner dans des conditions acceptables.

D'ailleurs, ces derniers quittent la tanière à l'issue de cette rencontre après avoir participé à une dernière séance d'entraînement, hier après-midi. L'unique au programme. Face à Union, 9e au classement, il sera certainement plus question de remettre tout le monde dans le bain et au même niveau physique, d'essayer une ou deux combinaisons. Sans plus. Les choses sérieuses devraient en effet commencer lors de la deuxième partie du stage à Malabo, où les Lions se rendent vendredi. Pour rappel, le Cameroun affronte le Maroc le 10 juin prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Les Lions de l'Atlas, justement, disputaient un match amical hier soir face aux Pays-Bas.