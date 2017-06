Cameroun: Orange Cameroun - Le PM inaugure le Data center

L'infrastructure célébrée hier à Makepe va apporter un plus dans le développement de l'économie numérique.

Les communications suivies hier avaient une forte tonalité laudative pour ce que le gouvernement entreprend pour le développement du secteur des télécommunications. Douala, la capitale économique, a accueilli le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang pour une autre inauguration. Le détail n'a pas échappé au premier magistrat de la ville, Fritz Ntone Ntone. Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, n'a donc pas boudé son plaisir. Et il a dit au chef du gouvernement toute sa satisfaction de le recevoir à la faveur de la cérémonie d'inauguration du data center de Orange Cameroun, le plus grand d'Afrique centrale et de l'Ouest de l'avis du directeur général, Elisabeth Medou Badang.

En présentant l'infrastructure au PM qu'accompagnaient le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng et le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, Elisabeth Medou Badang a relevé qu'en 17 ans de présence au Cameroun, son entreprise se développe de façon durable. Emue et heureuse, la DG, n'a pas caché sa joie d'accueillir ses hôtes « chez nous au Mboa ». La prise de parole du président directeur général Moyen Orient et Afrique d'Orange, Bruno Mettling, permettra au nombreux invités d'apprécier davantage la joie du DG. On apprendra en effet que si ce projet a été mené à son terme, c'est grâce à l'engagement du directeur général. Elle a su jouer les arbitres pour l'évolution du projet aussi bien au sein du groupe Orange qu'auprès des autorités camerounaises.

Les investisseurs français ont donc normalement exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités de l'Etat. En présence, de l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, Bruno Mettling s'est réjoui de l'intérêt du gouvernement camerounais pour l'investisseur Orange et le secteur privé en général. Avec la construction du data center, Orange Cameroun dispose d'une infrastructure qui va désormais faciliter le stockage, la sauvegarde, le traitement, la distribution et la transmission des données. On assiste là à la seconde phase de la révolution numérique avec plus de services rendus aux populations et aux entreprises camerounaises. Avec cette infrastructure les pouvoirs publics pourront également donner un meilleur accès aux services de base ainsi qu'au paiement à distance des taxes. Le e-government s'en trouvera renforcé. Les Start ups auront un appui considérable. Le data center de Makepe, de l'avis des responsables d'Orange, met à la disposition du Cameroun d'importantes compétences digitales.

Pour le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, ce complexe met en lumière l'ambition d'Orange Cameroun à développer le secteur des télécoms. Aussi a-telle donné des gages que le gouvernement camerounais apportera tout son soutien à l'opérateur de téléphonie mobile pour favoriser l'éclosion d'un secteur privé dynamique. Après la coupure du ruban symbolique, le Premier ministre qui avait sacrifié en anglais au rituel d'inauguration a eu droit à la visite des équipements. Le data center est bâti sur une superficie de 12880 m2. Le complexe implanté à Makepe dans l'arrondissement de Douala V, est constitué d'un bâtiment à usage de bureaux, un data center installé sur 1040 m2 et un espace polyvalent (terrains multisports, parking, espaces verts, stations d'épuration). L'infrastructure qui remplit toutes les conditions de sécurité et d'approvisionnement en énergie électrique, est connectée au reste du monde par deux fibres. Les nombreux invités sont partis de Makepe avec la conviction que le data center est désormais prêt à héberger les données des entreprises et même celles des individus. Le Cameroun dispose là d'un atout supplémentaire pour s'affirmer sur le terrain de l'économie numérique.