Cameroun: Diocèse de Bafia - L'évêque porté disparu

Le véhicule de Mgr Jean Marie Benoît Bala, parti de Bafia la veille, a été retrouvé en mi-journée hier sur le pont d'Ebebda.

Au moment où nous mettions sous presse hier soir, les recherches pour retrouver Monseigneur Jean Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, étaient suspendues, selon le commandant de compagnie de gendarmerie de Bafia. La nuit est tombée sans que le fleuve n'ait « parlé ». Aucun indice, ni corps à l'horizon. Pour leur propre sécurité, les plongeurs ont dû se résoudre à sortir de l'eau, après avoir longtemps sondé ses profondeurs.

La journée de folie qui se termine ainsi avait pourtant commencé calmement. C'est vers 14h que la rumeur, répandue à la vitesse d'une traînée de poudre, s'est confirmée hier, laissant place à de nombreuses supputations. Mgr Jean Marie Benoît Bala a disparu. Selon le préfet du Mbam et Inoubou, Tchoffo Sah, joint au téléphone, « c'est autour de 13h qu'un prêtre du diocèse de Bafia a donné l'alerte, après que le véhicule de Monseigneur a été retrouvé sur le pont sur la Sanaga à Ebebda, sans son propriétaire ». L'autorité, accompagnée de son état major, descend aussitôt sur les lieux. Premiers constats : le véhicule Toyota Prado immatriculé CE 9503 V, de couleur blanche est garé, débordant de moitié sur le pont et tourné dans le sens Yaoundé - Bafia. On est à 90 Km de Yaoundé. A l'intérieur, la clé est sur le contact.

Sur le siège avant, quelques effets dont une petite serviette blanche servant vraisemblablement de mouchoir, les pièces personnelles du prélat : carte nationale d'identité, permis de conduire, de même que le dossier du véhicule. Et surtout ce mot laconique rédigé sur le papier entête du diocèse de Bafia et portant apparemment sa signature : « Je suis dans l'eau ». La situation est inquiétante. Minute après minute, les différentes autorités de la République sont saisies et descendent sur le site. En dehors du préfet du Mbam et Inoubou, il y a là celui de la Lékié, les procureurs de la République des deux départements, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bafia, des hommes d'Eglise, le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, et son état-major. De nombreux curieux affluent sur les lieux et les autorités ont du mal à les contenir. Le gouverneur du Centre requiert les sapeurs-pompiers et les maîtres-nageurs de la marine nationale qui ne tardent pas à arriver.

Les eaux sont gonflées par les fortes pluies de ces derniers jours et le courant est rapide. Pompiers et plongeurs se jettent à l'eau pour fouiller le fond du fleuve. Les pêcheurs locaux et les collecteurs de sable, habitués à plonger dans ces eaux, apportent leur secours aussi. Entre temps, des spécialistes en graphologie sont également mobilisés pour analyser l'écriture et la signature sur le document semblant émaner du prélat disparu. Pour les besoins de l'enquête qui a été ouverte, le personnel de l'hôtel particulier de Mgr Benoît Bala est interrogé, leurs téléphones récupérés par les forces de l'ordre.

« Selon eux, Monseigneur a quitté l'évêché aux alentours de 23h30 pour une destination inconnue », révèle le préfet du Mbam et Inoubou. Dans les supputations qui vont bon train, d'aucuns parlent de suicide. D'autres, d'un éventuel enlèvement par des malfaiteurs qui auraient organisé cette mise en scène pour semer la confusion. « Personne ne peut assurer en ce moment qu'il est dans l'eau, même si le mot trouvé dans la voiture le laisse croire. Nous invitons les populations, la famille chrétienne à rester optimistes et dans la prière », martèle le préfet Tchoffo Sah. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.