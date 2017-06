Togo: L'ANC se tourne vers les Chefs d'Etat de la CEDEAO

Il en appelle des lors aux "Chefs d'Etat de la CEDEAO à user de leur influence pour amener Faure Gnassingbé à s'inscrire dans la dynamique de la CEDEAO des peuples, en respectant son engagement de mettre en œuvre dans son propre pays, les réformes politiques et électorales prescrites par l'Accord Politique Global (APG), notamment, la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à deux tours".

A l'ANC, il est donc retenu que "la construction d'une CEDEAO des peuples, si chère aux Etats de notre sous-région, exige que la présidence en exercice de la Communauté soit confiée à des Chefs d'Etat bien élus qui assurent un leadership déterminé et résolument acquis aux valeurs fondamentales de démocratie, d'Etat de droit et de bonne gouvernance". C'est fort de cette conviction que le parti du Chef de file de l'opposition togolaise, "estime que la désignation à la tête de la Communauté, d'un Chef d'Etat, coutumier des coups de force de tout genre et de surcroît réfractaire à toute réforme politique et électorale devant favoriser la promotion de telles valeurs, est un danger pour la poursuite des efforts de démocratisation des pays membres et risque de discréditer l'ensemble de la Communauté".

