Afrique: Pékin accroît ses investissements sur le continent

La ligne Mombasa-Nairobi enterre le «Lunatic express» construit par le colon britannique au XXème siècle. Et même si cette dernière était appréciée par les touristes pour sa lenteur, les passagers et les transporteurs des marchandises, eux, ne décoléraient pas. A l'inauguration de la ligne de chemin de fer, le président Uhuru Kenyatta a exprimé sa joie.

La Chine importe des minerais et du pétrole des pays producteurs, et en contrepartie elle investit dans la construction d'infrastructures pour permettre les échanges commerciaux.

