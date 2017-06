Conjointement avec la mobilisation tous azimuts pour la Ligue des champions qui reste la cible majeure du club, l'on s'attelle dans le camp étoilé à mettre en place les meilleurs atouts possibles pour la prochaine saison qui passe inévitablement par une purge de l'effectif en place. A cet égard, nous venons d'apprendre, de l'aveu même d'Hubert Velud, que Stéphane Houcine Nater sera mis sur la liste des partants, idem pour Zouheir Dhaouadi -- le technicien français aurait émis le vœu d'enrôler un attaquant de couloir, le même poste occupé par ce dernier -- et le défenseur central et ancien sociétaire de Cesena, Walid Hasni.

