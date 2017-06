Tunisie: Relancer la mécanique

Ce week-end, on revient à un programme plus équilibré, deux clubs évoluant à l'extérieur, et deux autres à domicile. On aura droit à une double confrontation tuniso-sud-africaine et deux autres affiches cent pour cent arabes.

Remontée en altitude

Le choc de cette ronde se jouera demain au stade Lucas-Masterpieces de la banlieue de Pretoria et opposera deux mastodontes du foot continental : l'Espérance Sportive de Tunis et le tenant de la Ligue des champions, Mamelodi Sundowns. Deux fois accrochés par Saint-Georges et l'AS Vita Club, les Sud-Africains accusent un retard à l'allumage. Il n'y a pas mieux que l'arrivée du leader du groupe «C» pour se repositionner et marquer son territoire, même si les observateurs trouvent le détenteur nettement moins saignant que l'année dernière.

Cela va se jouer au niveau de la fraîcheur qui fait actuellement énormément défaut aux hommes de Faouzi Benzarti. L'espace de cinq jours, ils durent descendre des hauts plateaux d'Abyssinie où ils jouèrent face aux Ethiopiens de Saint-Georges pour jouer dans les plaines de Ben Guerdane situées au niveau de la mer. Pour aussitôt reprendre leur bâton de pèlerin et remonter en altitude à Pretoria à l'autre pointe du continent, 1.500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le safari, une traversée de l'Afrique d'un bout à l'autre, n'est pas fait pour soulager les joueurs et leur redonner des énergies, loin s'en faut ! S'ils récupèrent la tour de contrôle de la défense, Chamseddine Dhaouadi, les «Sang et Or» perdent en revanche le moteur de la ligne médiane, Ghaylène Chaâlali, suspendu.

Un point ramené du pays des Bafana ne serait pas à négocier dans les circonstances actuelles que traversent les copains de Chammam, notamment aux lendemains de la demi-finale de la Coupe de Tunisie, perdue aux penalties, dimanche dernier à Ben Guerdane.

Le meilleur cadeau

L'autre affiche tuniso-sud-africaine va conclure le week-end africain, dimanche (22h00) au stade M'hiri. Il y a obligation de rachat pour le Club Sportif Sfaxien, battu mardi dernier par le Mouloudia Club d'Alger dans l'ambiance électrique créée par les fans du «Doyen» au stade 5-Juillet. En offrant l'hospitalité à Platinum Stars, les hommes de Jorge Costa vont chercher le déclic, car même le succès inaugural (1-0) devant Mbabane Swallows n'a pas convaincu grand monde pour la dernière sortie de Nestor Clausen.

En plus d'Oussama Amdouni, blessé, le club de la capitale du Sud sera privé des services de sa flèche sénégalaise, Mohammad Waliou Ndoye, qui s'est fait expulser bêtement à Alger, et de son latéral gauche Slim Mahjbi, touché à la cheville au cours de l'une des séances d'entraînement de la semaine. Les trois points constitueraient le meilleur cadeau que puissent offrir les joueurs à l'occasion du 89e anniversaire du club noir et blanc.

Attention à la baisse de régime !

Dans cette même Coupe de la confédération, le Club Africain risque gros contre le FUS Rabat dans la superbe soirée du complexe Moulay Al Hassan. En s'inclinant à Kampala contre le KCAA, il aurait pu se compliquer drôlement l'existence puisqu'il avait à faire au maillon faible du groupe «A». Heureusement pour lui, les Nigérians de Rivers United ont fait mordre la poussière au représentant chérifien. Du coup, on va assister à un nouveau départ puisque les quatre équipes de cette poule se retrouvent ex æquo avec trois points pour chacune.

Plus de peur que de mal pour Sabeur Khélifa, blessé à Hammam-Lif, alors que Khélil et Rusike sont revenus dans les grâces du coach Chiheb Ellili. Lequel sait qu'il ne suffit pas de sortir une première grande période pour s'imposer et qu'il faut absolument éviter la nette baisse de régime de la seconde période accusée aussi bien devant Rivers que contre le MCA.

Kouki dans de mauvais draps

Last but not least, l'Etoile Sportive du Sahel reste le seul représentant tunisien à avoir décroché deux victoires consécutives. Le vice-champion de Tunisie va au super et peut entrevoir la qualification dès cette troisième journée. Une victoire, la troisième de suite, et les copains d'Aymen Mathlouthi auraient fait un pas gigantesque sur la voie de la qualification.

Après avoir battu in extremis Al Merreikh, à Oum Dormane même, ils rêvent de réussir la passe de deux contre l'autre géant du foot soudanais Al Hilal, drivé par le Tunisien Nabil Kouki. Celui-ci joue un peu sa place après deux nuls qui ont déplu à ses dirigeants. Quoiqu'il en soit, le club étoilé a su vite rebondir et chasser le traumatisme de son cuisant échec en finale du championnat national, l'Afrique lui servant de meilleur remède.